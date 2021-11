Godshorn

Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Godshorn einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich am helllichten Tag erheblich alkoholisiert hinters Lenkrad gesetzt hatte. Die Beamten stoppten den 49 Jahre alten Audi-Fahrer um 9.25 Uhr auf der Langenhagener Straße. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,45 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein des Langenhageners sicher und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

Von Frank Walter