Langenhagen

Für rund 2000 Haushalte rund um den Reuterdamm im Norden Langenhagens gilt auch weiterhin die Aufforderung des Gesundheitsamts der Region Hannover, das Trinkwasser nicht zu trinken oder für Waschzwecke zu nutzen. Die einzige Ausnahme ist die Toilettenspülung. Die Trinkwasserwagen bleiben weiter im Einsatz. Am Mittwoch war festgestellt worden, dass schaumiges und nach Reinigungsmitteln riechendes Trinkwasser aus vielen Leitungen kam.

Jetzt müssen die Bewohner die Hausanlage spülen

Enercity hat das öffentliche Wasserrohrnetz inzwischen in Tag- und Nachtarbeit durchgespült. Damit auch aus den Wasserhähnen reines Frischwasser kommt, ist als Nächstes die Spülung der Anlagen in den Häusern der Kunden nötig. Mit ersten Mehrfamilienhäusern hat Enercity begonnen, aber auch in jedem Einzelhaus und jeder Wohnung ist dies nötig. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die bestmögliche Spülung der Hausleitungen hat das Unternehmen auf seiner Internetseite www.enercity.de veröffentlicht. Außerdem haben Mitarbeiter Zettel mit der Anleitung am Donnerstagabend auch in die Briefkästen der betroffenen Haushalte gesteckt.

Anzeige

„Jetzt sollte überall gespült werden“, sagte Enercity-Sprecher Dirk Haushalter. Als Freigabe, dass das Wasser anschließend wieder normal genutzt werden könne, sei das aber keinesfalls zu verstehen. Die Freigabe wird erst in Absprache mit dem Gesundheitsamt verkündet.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt geht Enercity davon aus, dass die Einschränkungen einige Tage, längstens zwei bis drei Wochen andauern werden. Dies liegt an der aufwendigen Analytik der Wasserproben, die in spezialisierten Fremdlaboren außerhalb Hannovers untersucht werden müssen. Einige Ergebnisse liegen bereits vor, andere stehen noch aus. Ziel ist es, so schnell wie möglich die Verwendung des Wassers zumindest für Waschzwecke wieder zu ermöglichen. In einem Folgeschritt würde die Freigabe auch für den Verzehr erfolgen.

Das THW unterstützt Enercity bei der Versorgung der betroffenen Langenhagener mit frischem Trinkwasser – im Bild eine Wasserblase, die 5000 Liter fasst. Quelle: Pierre Graser

Anwohner kritisieren schleppende Informationen

Unterdessen mehren sich bei den betroffenen Anwohnern die kritischen Stimmen. Achim Töpfer beispielsweise, der am Reuterdamm wohnt, hatte erst am Mittwochnachmittag durch Zufall von einem Nachbarn von der Verunreinigung des Trinkwassers gehört. „Ich habe vorher geduscht, Kaffee gekocht, alles wie immer“, sagt der 81-Jährige. Enercity hatte zwar bereits an jenem Morgen Dutzende Hinweise von Kunden erhalten, warnte kurz darauf auch auf seiner Homepage, per Facebook und Twitter – aber erreichte damit offenbar manche ältere, nicht so internetaffine Betroffene nicht. „Die Handzettel hätten früher verteilt werden müssen. Und eine Lautsprecherdurchsage habe ich auch nicht gehört“, sagt der Senior, der in einem Hinterhaus wohnt.

Die Durchsagen des Lautsprecherwagens drangen auch nicht bis zu einem Haus in zweiter Baureihe an der Robert-Koch-Straße, wo das Leitungswasser am Mittwoch noch normal verwendet wurde. Wie viele andere Häuser in der Einflugschneise des Flughafens verfügt auch dieses Domizil über Schallschutzfenster. „Und einen Zettel haben wir bis jetzt auch nicht im Briefkasten“, sagt Caroline von Blanckenburg am Freitagnachmittag – obwohl diese doch laut Enercity am Donnerstag verteilt worden seien. Sie wünscht sich einen Informationsstand von Enercity im betroffenen Gebiet.

Anwohnerin: „Das ist irre schwer zu tragen“

Enercity-Sprecher Dirk Haushalter drückt sein Bedauern aus, er verweist aber auf die Notwendigkeit zu priorisieren. Man habe das Netz trennen und spülen sowie sich mit dem Gesundheitsamt abstimmen müssen. „Wir mussten die wichtigsten Dinge nach vorn stellen.“

Von Blanckenburg hat sich jetzt – weil Wasserkanister im örtlichen Baumarkt mittlerweile nicht mehr zu bekommen seien – zwei Benzinkanister zum Wassertransport gekauft. „Das ist irre schwer zu tragen. Und 15 Liter sind ganz schnell weg.“ Älteren sei so etwas nicht zuzumuten. „Denen muss doch jemand das Wasser nach Hause liefern.“

Von Frank Walter