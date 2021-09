Krähenwinkel

Mit Sorge hat das Team des Tierheims an der Evershorster Straße auf die Sommerferien geblickt: Denn landauf, landab gab es Befürchtungen, dass viele Hunde- und Katzenhalter, die sich die Vierbeiner im Lockdown zugelegt hatten, diese in den Ferien abgeben würden. Zum Ende der Ferien aber zieht Tierheimleiterin Doris Peterek eine positive Bilanz: Es sind nicht mehr Hunde und Katzen als in den Vorjahren in der Einrichtung in der Trägerschaft des Tierschutzvereins Hannover und Umgegend gelandet.

Dabei wissen Peterek und ihre Kollegen, dass gerade auf den Onlineplattformen der Handel mit den Tieren einen Boom erlebt. „Seriöse Vermittler klären darüber auf, was Käufer vor der Anschaffung beachten müssen“, sagt sie. Doch es gebe eben auch jene vermeintlichen Tierfreunde, die diese Ratschläge ignorierten – zumal ständig neue Anbieter im Internet auftauchten und die Suche nach einem Begleiter auf vier Pfoten erleichterten. Und so benötigen Hunde wie die acht Monate alte Hannah ein Zuhause im Tierheim, weil der Staffordshire/Rhodesian-Ridgeback-Mix seit seiner Geburt schon drei Halterwechsel verkraften musste.

„Wanderpokal“-Hunde werden verhaltensauffällig

Zwischen Ende Juli und dem 12. August, seinem ersten Tag an der Evershorster Straße, liegen zwei Umzüge. „Die eine Familie hat es zwei Wochen ausgehalten, die nächste nur einen Tag“, sagt die stellvertretende Tierheimleiterin Anke Forentheil. Die Folge: Der Welpe ist verunsichert und braucht nun für die Erziehung erfahrene Halter, in deren Haushalt keine Kinder oder anderen Tiere leben und die viel Zeit mit dem Hund verbringen können. „Wanderpokal“ nennen Tierpfleger solche Hunde, weil sie schlicht durch zu viele Hände gegangen sind und deshalb verhaltensauffällig werden.

Peterek empfiehlt allen, die über den Kauf eines Hundes nachdenken, sehr genau hinzuschauen. „Wer einen Welpen im Internet sucht, sollte sich die Geschichte der Eltern und Bilder zeigen lassen“, sagt sie. Auch eine Homepage, die in mangelhaftem Deutsch erstellt worden sei, lasse den Rückschluss auf Welpenhandel aus dem Ausland zu.

Doch nicht nur Hunde, auch Katzen werden großzügig gehandelt, sagt die Tierheimleiterin. Sie berichtet von verhaltensauffälligen Tieren, die zu früh von der Mutter und den Geschwistern getrennt wurden. Sie seien oft unsauber oder griffen Kinder an. „Diese Katzen werden ganz oft verschenkt“, sagt sie und fügt hinzu, dass in solchen Fällen allergrößte Vorsicht geboten sei. Für alle Tiere gelte gleichermaßen: Wer die Verantwortung übernehme, müsse die Kosten, unter anderem für den Tierarzt, tragen können.

Tierheim öffnet nur noch nach einer Terminvereinbarung

Das Tierheim hat deshalb einen Fragebogen für Interessenten auf seiner Internetseite veröffentlicht, den diese vor einem Besuch und einer möglichen Vermittlung ausfüllen müssen. Denn die Einrichtung wird – nach den guten Erfahrungen während der Corona-Pandemie – seine Tür nicht mehr für unangemeldete Besucher öffnen. „Früher konnten sich Besucher drei Stunden jeden Tag hier aufhalten“, sagt Peterek. Erst im Lockdown merkten die Tierpfleger, wie gut ihren Schützlingen die Ruhe tat. Und auch sie konnten ohne Unterbrechungen ihre Arbeit erledigen.

Deshalb erhalten Interessierte jetzt nach einem ersten Kontakt einen Termin und können sich dann in Ruhe einen Hund, eine Katze, ein Kaninchen oder einen Wellensittich anschauen. „Wir haben viel mehr Zeit für diese Gespräche“, sagt Peterek. Auch die Gassigeher, die die Patenschaft für einen der Hunde übernommen hätten, kämen nicht mehr auf das Gelände. „Alles funktioniert reibungslos“, sagt sie. Interessierte, die sich das Areal anschauen wollten, könnten zudem einen geführten Rundgang vereinbaren.

Zwischen 390 und 400 Tiere leben ihren Angaben zufolge durchschnittlich im Tierheim – auch in den beiden Corona-Jahren. Forentheil ergänzt, dass zwischen dem 1. Januar und 31. Juli dieses Jahres 73 Hunde, 197 Katzen, 398 Kleintiere sowie 77 Nutz- und Wildtiere vermittelt worden seien. Im Vorjahreszeitraum waren es 76 Hunde, 246 Katzen, 374 Kleintiere sowie 48 Nutz- und Wildtiere, und im Jahr 2019 ohne Lockdown 92 Hunde, 276 Katzen, 345 Kleintiere sowie 108 Nutz- und Wildtiere.

