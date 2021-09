Krähenwinkel

Für 1,3 Millionen Euro baut das Tierheim ein neues Kleintierhaus. „Wir planen den Baubeginn für den 1. November“, sagt Heiko Schwarzfeld, Vorsitzender des Tierschutzvereins Hannover und Umgegend als Träger der Einrichtung. Seinen Angaben zufolge entsteht das neue Gebäude auf einem kürzlich erworbenen Grundstück in der Verlängerung des Parkplatzes.

Derzeit leben Mäuse und Ratten, Kaninchen und mitunter auch exotische Tiere im Haupthaus, in dem sich auch die Verwaltung befindet. Aus Gründen des Brandschutzes habe der Tierschutzverein zunächst das Gebäude sanieren wollen, sagt Schwarzfeld. So fehlten zum Beispiel Fluchtwege. Doch während der Planung habe sich gezeigt, dass die vielfältige Nutzung des Hauses schwer mit den Vorgaben zu vereinbaren sei. „Wir haben gut gewirtschaftet, sodass wir jetzt das Geld für den Neubau haben“, sagt er. Die neue Heimat für die Kleintiere verfüge auf zwei Etagen über eine Nutzfläche von etwa 240 Quadratmetern. Das Gebäude werde klimatisiert.

So sieht das neue Kleintierhaus aus Richtung Norden aus. Quelle: privat

Zudem erhält es nach Aussage von Tierheimleiterin Doris Peterek neue Möglichkeiten, um exotische Tiere unterbringen zu können. „Ihre Zahl wächst stetig“, sagt sie und berichtet von ausgesetzten Wasserschildkröten, beschlagnahmten Schlangen und unfreiwilligen Urlaubsmitbringseln. Jüngst kam eine Familie an die Evershorster Straße, die in ihrer Wohnung einen Gecko gefunden hatte. „Er war wohl bei der letzten Reise im Koffer mitgekommen und hatte dann über ein Jahr mit Insekten überlebt, die er in der Wohnung fand.“

Doch längst nicht alle Exoten finden ihr Zuhause und ihre Vermittlung beim Tierheimteam. „Giftige Schlangen werden wir auch im neuen Kleintierhaus nicht aufnehmen“, sagt Peterek, nach deren Angaben die Krähenwinkeler eng mit der Wildtierhilfe in der Lüneburger Heide zusammenarbeiten.

Von Antje Bismark