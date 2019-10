Krähenwinkel

Olga hat wahrlich eine Reise hinter sich. Unbekannte hatten die siebenjährige Hündin in einer Transportbox an der A2 bei Bielefeld auf einem Rastplatz ausgesetzt. In der Box befand sich seinerzeit noch eine zweite Hündin sowie – immerhin – ein größerer Wassernapf. Passanten fanden die Box und nahmen sie auf...