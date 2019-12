Krähenwinkel

Die Retriever-Mix-Hündin Cleo genießt die Nähe von Menschen sehr. Doch zuletzt haben sich die Besitzer nicht ausreichend um sie gekümmert. Deshalb sucht das Tierheim Hannover, das in Krähenwinkel beheimatet ist, ein neues Zuhause für das zehnjährige Tier.

Die Hündin ist gerne unterwegs auf entspannten Spaziergängen oder badet im Wasser, heißt es vom Tierheim. Ihre Heimat sollte ebenerdig sein. Mit älteren Kinder versteht sich Cleo – wenn sie akzeptieren, dass die Hündin auch ihre Ruhe braucht. Nach der Eingewöhnung im neuen Zuhause wird das Tier wahrscheinlich „ein paar Stunden alleine bleiben können“. Mit anderen Hunden verträgt sich der Retriever-Mix, wenn sie diese sympathisch findet.

Als Cleo im Oktober nach Krähenwinkel in das Tierheim gekommen ist, hatte sie zunächst ein schlechtes Hautbild. Doch dieses habe sich schon sehr gebessert, berichten die Pfleger. Die Hündin bekommt Allergiefutter und wird regelmäßig gebadet.

Wer Cleo kennenlernen möchte, kann sich mit dem Tierheim in Krähenwinkel per E-Mail an info@tierheim-hannover.de oder unter Telefon (0511) 9733980 in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet auf www.tierheim-hannover.de.

Von Julia Gödde-Polley