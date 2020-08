Kaltenweide

Einen verletzten Storch hat die Feuerwehr Krähenwinkel am Dienstagnachmittag in die Tierärztliche Hochschule Hannover eingeliefert. Bei dem Vogel waren beide Beine gebrochen, er sei dann eingeschläfert worden, berichtete Professor Michael Fehr, Leiter der Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel, am Mittwochmorgen auf Anfrage.

Was war passiert? Nach Angaben von Krähenwinkels Ortsbrandmeister Kai Jüttner hatten Zeugen beobachtet, wie das Jungtier auf einer Pferdekoppel in Altenhorst zwischen der Herde gelandet war. Die Tiere hätten sich erschrocken und ausgetreten. Dabei hätten sie den Storch getroffen. Die Zeugen alarmierten um 15 Uhr die Tierretter der Feuerwehr.

Die drei Einsatzkräfte bargen den verletzten Vogel auf der Weide. Weder Fehr noch der Weißstorchbeauftragte der Region Hannover, Reinhard Löhmer, wollen über die Unfallursache spekulieren. Dass der Storch zwei Beinbrüche durch Pferdetritte erlitten hat, sei unwahrscheinlich. Ausschließen wollen die Experten es aber nicht.

Tierarzt: Amputation der Beine war keine Option

Die beiden Brüche seien offen und der Knochen zu sehen gewesen, sagt Fehr. Die Behandlung von Brüchen an Vogelbeinen sei sehr kompliziert und die Prognose für die Tiere meist schwierig. Früher sei bei Störchen in so einem Fall an den Gliedmaßen amputiert worden. Doch die Tiere haben Fehrs Angaben zufolge nicht selten ein sogenanntes Sohlengeschwür am gesunden Bein entwickelt – oftmals verbunden mit großem Leiden.

Behandlung wäre „ziemliche Tortur für Storch“

Man könne einen Bruch schienen, sagt Löhmer. Aber die Heilung solcher Verletzungen sei ausgesprochen schwierig und eine „ziemliche Tortur für den Storch“. Während die Knochen wieder zusammenwachsen, darf der Vogel nach Angaben des Weißstorchbeauftragten die Beine nicht belasten. Er müsse für die Zeit in einer Art Sack hängen und könne nicht fliegen. Ob die Behandlung am Ende erfolgreich ist, sei auch nicht sicher. Löhmer kann die Entscheidung der Tierärzte, den Jungstorch zu töten, deshalb nachvollziehen. Das sei schade, aber nicht zu ändern.

In Altenhorst gibt es zwei Nester. Und in diesem Jahr hätten Storchenpaare erstmalig in beiden gebrütet, sagt Löhmer. Auf einem Reiterhof seien drei Junge ausgeflogen, in der Nachbarschaft ein Vogel.

