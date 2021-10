Langenhagen

Die ersten zwei von bis zu 16 Impfteams unter der Regie des Gesundheitsamts der Region Hannover sind ab Montag, 18. Oktober, unterwegs. Sie sollen Menschen aus schwer zu erreichenden Bevölkerungsgruppen gegen das Coronavirus impfen. Die mobilen Impfteams machen am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. Oktober, Station am Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagens Stadtteil Wiesenau.

Das Angebot soll nach Schließung des Impfzentrums in Hannover die Impfangebote in Hausarztpraxen ergänzen, heißt es von der Behörde. Die Teams stehen an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr in Langenhagen. Wie Regionssprecherin Christina Kreutz weiter berichtet, soll der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz kommen. „Dieser Impfstoff wird am besten akzeptiert, auch aufgrund der hohen Wirksamkeit“, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Nach den Herbstferien sollen für diese Aktion auch die Schulen verstärkt in den Fokus genommen werden.

Zum Einsatz kommen dabei auch Teams der Johanniter Unfallhilfe und des Arbeiter-Samariter-Bundes. „Unser Ziel ist, dass das Impfangebot auch von den Menschen angenommen wird, die in unseren Beratungsstellen Hilfe und Rat suchen“, sagt Hergen-Herbert Scheve, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Gesundheitsmanagement in der Region.

Von Sven Warnecke