Langenhagen

Hanno-Cornelius Harms bestreitet am Ewigkeitssonntag, 22. November, gleich zwei Konzerte in der Kirchenmusikreihe der Elisabethgemeinde Langenhagen. Diese beginnen um 10 und 12 Uhr, geboten wird ein klassisches Programm mit Stücken unter anderem von Bach und Mendelssohn. Die Anzahl der Sitzplätze in der Kirche ist aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln begrenzt. Besucher müssen an ihre Mund-Nasen-Bedeckung denken.

Harms ist Ensemblemitglied am Theater für Niedersachsen

Der gebürtige Oldenburger Harms studierte Schulmusik, Musikerziehung und Künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover sowie Literatur- und Sprachwissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Zu seinen Gesangslehrern gehörten unter anderem Prof. Gerhard Faulstich und Prof. Peter-Anton Ling.

Anzeige

Nach dem Gesangsstudium wurde Harms nach seiner überzeugenden Endteilnahme beim Nachwuchsvorsingen des Deutschen Bühnenvereins direkt beim Theater für Niedersachsen in Hildesheim als festes Ensemblemitglied engagiert. Konzertreisen führten ihn bisher nach Litauen, Russland, China und Brasilien. Harms durfte als Tenor unter anderem vielfach mit Ensembles wie dem Barockorchester L’Arco Hannover, den Thüringer Sinfonikern, dem Niedersächsischen Staatsorchester, dem Philharmonischen Orchester Hamburg, dem Oldenburgischen Staatsorchester, dem Norddeutschen Symphonieorchester und der Kammerphilharmonie Wernigerode auftreten.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter