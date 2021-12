Langenhagen

Ein unbekannter Taschendieb hat einer 76 Jährigen, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, eine beträchtliche Geldsumme gestohlen.

Die Frau hielt sich laut Polizei am Dienstag von 14.45 bis 15 Uhr in der Penny-Filiale im CCL auf. An ihrem E-Rollstuhl hing eine Tragetasche mit ihrem Portemonnaie. Als sie den Verlust der Tasche bemerkte, erstattete sie Anzeige in der nahen Polizeidienststelle. Zeitgleich erschien dort ein 44-Jähriger, dessen Frau die Tragetasche auf dem Gehweg nahe der Discounterfiliale gefunden hatte. Allerdings fehlten in der Geldbörse 440 Euro.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Diebstahl oder das Ablegen der Tragetasche beobachtet haben und den Täter beschreiben können. Das Kommissariat Langenhagen ist unter Telefon (0511) 109-4215 zu erreichen.

Von Frank Walter