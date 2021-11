Langenhagen

Eine 70 Jahre alte Langenhagenerin hat am Dienstag beim Einkaufen im CCL ihr Portemonnaie eingebüßt, das in ihrer Handtasche steckte. Die Taschendiebe müssen zwischen 14 und 14.05 Uhr zugeschlagen haben, als die Frau in einem Modegeschäft einkaufte. In der Geldbörse befanden sich 80 Euro und Personalpapiere. Zeugen sollten sich bei der Polizei, Telefon (0511) 109-4215, melden.

Von Frank Walter