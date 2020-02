Langenhagen

Die Polizei sucht einen etwa 70 Jahre alten Mann, der vor einer Apotheke an der Erich-Ollenhauer-Straße in Langenhagen einen Senioren bestohlen hat. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats hatte der Täter am Freitag gegen 11 Uhr sein 82 Jahre altes Opfer gebeten, ihm ein Geldstück zu geben. So gelang es dem Taschendieb, den Senior in ein Gespräch zu verwickeln und ihm so unbemerkt die Geldbörse aus der Bekleidung zu ziehen. Erst zu Hause bemerkte der Langenhagener, dass ihm das Portemonnaie samt etwa 220 Euro fehlte. Die gestohlene Geldbörse wurde später ohne Inhalt in der Nähe gefunden.

Nach Auskunft des Polizeisprechers soll es sich bei dem Täter um einen südländisch wirkenden Mann, aufgrund der Sprache möglicherweise aus der Türkei stammend, handeln. Zur Tatzeit trug der grauhaarige Mann eine schwarze Hose und einen grauen Anorak.

Frau stiehlt Frau Geldbörse aus Rucksack

Ein weiterer Taschendiebstahl hatte sich bereits am Donnerstag gegen 16 Uhr in einem Supermarkt am Straßburger Platz in Langenhagen ereignet. Dort rempelte eine etwa 40 Jahre alte Frau eine 85-jährige Seniorin an. Dabei soll die Täterin ihrem Opfer aus dem geschlossenen Rucksack die Geldbörse mit etwa 50 Euro sowie Ausweis und Dokumenten gestohlen haben. Die Taschendiebin war etwa 1,60 Meter groß, hatte dunkle Haare und Augen sowie ein breit wirkendes Gesicht. Die Unbekannte war in Begleitung eines Mannes, von dem aber keine Beschreibung vorliegt.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

