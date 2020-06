Langenhagen

Erneut hat ein Dieb eine Seniorin bestohlen: Der Täter schnappte am Donnerstag zwischen 12.45 und 13.30 Uhr zu, als die 75-Jährige in einem Supermarkt am Straßburger Platz einkaufen war.

Die Frau bemerkte anschließend, dass ihre Brieftasche entwendet wurde. Diese lag in ihrem Trolley, der am Einkaufswagen hing. Der Dieb hatte in einem unbeobachteten Moment nach der Geldbörse gegriffen und war mit der Beute geflüchtet.

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 75 Euro und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Zwei Taschendiebstählen am Montag

Erst Anfang der Woche hatten Unbekannte zwei Seniorinnen in einem Supermarkt im CCL bestohlen. Die Taschendiebe schlugen am Montag innerhalb kürzester Zeit zu und entwendeten eine Geldbörse sowie eine Handtasche.

Von Julia Gödde-Polley