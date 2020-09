Langenhagen

Wenn am Sonntag um 8.30 Uhr das Telefon klingelt, dann muss es einen besonderen Anlass geben. Der Angerufene: Martin Karsten. Beim sogenannten Geschäftsstraßenmanager der Stadt Langenhagen mussten sich Interessierte anmelden, die bei einer Führung durch das alte Bahnhofsgebäude am Pferdemarkt mitmachen wollten. „Am Sonnabend gab es schon viele Anfragen, und am Sonntag gingen dann die letzten Plätze weg“, sagte Karsten erfreut. Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals nahm auch Familie Barsch teil. Die Eigentümer des historischen Bahnhofs boten insgesamt vier Besichtigungen an, die durch und vor das Gebäude führten.

Wegen der geltenden Corona-Beschränkungen waren die letztlich ausgebuchten Führungen auf jeweils zehn Personen beschränkt. In den recht kleinen Gruppen gab es viele Geschichten zu hören, auch für Miteigentümer Florian Barsch. „Wir hatten hier Leute, die früher in diesem Gebäude in einer Wohnung gelebt haben. Eine Person wurde hier sogar 1931 geboren“, berichtete er nach den Führungen begeistert.

Rundgang führt durch den kompletten Bahnhof

Ansonsten war es jedoch andersherum, die Teilnehmer hingen an Barschs Lippen. Er unternahm mit jeder Gruppe nach dem Start am mit vielen Informationstafeln versehenen Eingangsbereich zunächst einen Rundgang über den neu gestalteten Bahnhofsvorplatz. Es folgte eine Besichtigung der ehemaligen Bahnhofshalle, bei der es auch darum ging, „dass die Teilnehmer ein wenig raten und die alten und immer noch leicht erkennbaren Beschriftungen wie Gepäckraum und Ausgang erkennen“, berichtete Barsch.

Ebenfalls interessant für jede Gruppe: Barsch führte die Teilnehmer bis ins ausgebaute Obergeschoss des Gebäudes, das mittlerweile kernsaniert ist. Zum Ende des Rundgangs gab es im Foyer der alten Bahnhofshalle ein kurzes Kinoerlebnis: Im Vorfeld des Denkmaltags hatte die Wedemärker Eigentümerfamilie einen Film anfertigen lassen, in dem sich der Bahnhof gewissermaßen selbst vorstellt und seine eigene Historie erzählt – in der Ich-Form, gesprochen von einem guten Freund der Familie. Am Ende des Tages nickte auch Karsten zufrieden. „Das war eine tolle Resonanz, die uns glücklich macht.“ Und sonntags wird er ab sofort auch wieder länger schlafen können.

Besucher schauen sich den Film zum Bahnhof Pferdemarkt an. Quelle: Stephan Hartung

Stadtarchiv beteiligt sich virtuell

Bundesweit gab es am Tag des offenen Denkmals an mehr als 1000 Orten die Möglichkeit, alte Gebäude, Kirchen, Klöster, Bahnhöfe und Schlösser zu besichtigen. In Langenhagen war neben dem Pferdemarkt-Bahnhof auch das Stadtarchiv mit von der Partie. Jedoch gab es dort nicht die Möglichkeit, vor Ort präsent zu sein. Unter der Adresse www.langenhagen.de/offenesdenkmal gibt es auf der Homepage der Stadt eine Veröffentlichung zu sehen, bei der die Mitarbeiter des Stadtarchivs das Gebäude sowie die eigene Tätigkeit präsentieren.

