Kaltenweide

Sturmtief „Mortimer“ hat sich verzogen, doch auch am Mittwoch hat es die Feuerwehr in Langenhagen noch beschäftigt. Gegen 16 Uhr wurden die Rettungskräfte aus Kaltenweide nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Michael Dankowsky an den Maasweg im Ortsteil Kiebitzkrug gerufen. Dort war durch die heftigen Windböen ein bereits offenbar morscher Mast einer Telefonleitung umgekippt und auf die Fahrbahn geworfen worden.

„Glücklicherweise war die Telefonleitung so flexibel, dass sie nicht gerissen ist“, berichtete Dankowsky später. So brauchten die neun Helfer unter Leitung von Ralf Dankenbring den Mast nur unter einem Weidezaun durchschieben, schon war die Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Gehöft wieder frei. Wichtiger noch: Die Anwohner hatten weiterhin eine Festnetzverbindung. Über die Regionsleitstelle wurde der Schaden an den Telekommunikationsanbieter weiterleitet.

Weitere Einsatzmeldungen von Feuerwehr und Polizei aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke