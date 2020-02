Langenhagen

Vielleicht hatten beide einfach einen langen Tag. Anders ist das ruppige Ende einer Parkplatzsuche am Freitag gegen 22 Uhr an der Walsroder Straße in nur schwer zu erklären. Ein 28-jähriger Mann aus Langenhagen geriet jedenfalls über einen noch freien Autoparkplatz mit einem 21-Jährigen derart in Streit, dass sich der Jüngere nur noch mit einem Faustschlag ins Gesicht des Älteren zu wehren wusste. Der 28-Jährige erlitt dabei eine Verletzung an der Oberlippe. Überdies, so berichtet die Polizei, tauschten die zwei Autofahrer diverse verbale Beleidigungen aus. Nachdem die Ermittler den Sachverhalt zu Protokoll genommen hatten, durften beide wieder ihrer Wege gehen – und andernorts einen Parkplatz suchen.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander