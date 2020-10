Langenhagen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 15. Oktober, zu einer zentralen Demonstration in Burgdorf aufgerufen. Davon ist auch die Stadt Langenhagen betroffen. Der Streikaufruf richtet sich an die Beschäftigten in Kitas, Bauhöfen und Verwaltungen sowie an die Mitarbeiter von Aha.

In Langenhagen sind nach Auskunft von Stadtsprecherin Sabine Mossig einzig die Kindertagesstätten betroffen – allerdings gibt es in allen kommunalen Kitas Einschränkungen. Der Bauhof mit der Grüngutannahmestelle hat jedoch regulär geöffnet, sagt sie am Mittwoch. „Nach jetzigem Kenntnisstand der Verwaltung wird im Zuge der Tarifverhandlungen in den städtischen Kindertagesstätten ein Warnstreiktag durchgeführt.“ Eine Notdienstvereinbarung gebe es indes nicht.

Anzeige

Corona-Krise lässt keine gruppenübergreifende Betreuung zu

Deshalb erwartet die Stadtverwaltung für den Donnerstag einen personellen Engpass in allen städtischen Kindertagesstätten. „Die aktuell gültigen Regelungen der Kohortenbetreuung lassen derzeit keine gruppenübergreifende Betreuung zu, sodass gegebenenfalls kein oder nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot zur Verfügung stehen wird“, meint Mossig mit Blick auf die geltenden Hygieneregeln. „Die Eltern wurden durch die Einrichtungen bereits informiert und darum gebeten, eine eigene Betreuung der Kinder zu organisieren.“

Von Sven Warnecke