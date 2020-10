Langenhagen

Als zuvorderst systemrelevant galten sie in der Corona-Krise. Beklatscht hat man die Mitarbeiter in den Pflegeberufen. Doch von einem Gefühl der Anerkennung ist am Mittwochmorgen keine Spur mehr übrig. Etwa 40 Mitarbeiter der Langenhagener Psychiatrie und Geriatrie haben deshalb für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und mehr Wertschätzung gestreikt.

„Die Kollegen gehen auf dem Zahnfleisch“, sagt Hermann Narjes, Betriebsratsvorsitzender der zum Klinikum Region Hannover gehörigen Fachkliniken. Der nur kurzfristige Hype während der Corona-Krise und die ausbleibenden Verbesserungen in der Arbeit der Pflegekräfte schmerze die Kollegen sehr. Die Gewerkschaft Verdi fordert daher 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro monatlich für die unteren Gehaltsklassen.

„Wir sind für Menschen relevant“, heißt es auf einem Plakat der Streikenden. Quelle: Sebastian Stein

„Für Langenhagen ein deutliches Zeichen gesetzt“

Den Mitarbeitern der beiden Kliniken, das ist am Mittwoch hörbar, geht es aber weniger um die reine Lohnerhöhung als vielmehr darum, ihren Beruf richtig ausüben zu können. „Für Langenhagen haben wir heute ein deutliches Zeichen gesetzt“, meint Betriebsrätin Astrid Lange.

Weil die Mitarbeiter der Kliniken nicht einfach die komplette Arbeit niederlegen können, hatte die Streikleitung eine Notbetreuung organisiert. Von einer Notbetreuung könne man aber eigentlich ohnehin sprechen, sagt Lange. „Die Kolleginnen und Kollegen müssen schauen, dass die Patienten Essen und Medikamente bekommen.“ Für eine richtige psychotherapeutische Behandlung oder wichtige Gruppenangebote sei oftmals keine Zeit, meint sie. Nach Angaben des Betriebsrats gibt es für die Betreuung von 20 akut kranken Patienten in der Regel lediglich drei Pflegekräfte.

Viele junge Fachkräfte steigen schnell wieder aus dem Beruf aus

Auch die fehlenden Fachkräfte stellen aus Sicht der Streikenden ein Problem dar. Dabei werde eigentlich regelmäßig und ausreichend in den Berufen ausgebildet, meint Narjes. Doch es gebe sehr viele Berufsausteiger, die schon nach kurzer Zeit nicht mehr unter diesen Bedingungen arbeiten wollten.

Von Sebastian Stein