Langenhagen

Eine 63 Jahre alte Frau ist am helllichten Tag in Langenhagen Opfer eines Straßenräubers geworden. Der Mann konnte entkommen, die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.

Frau stürzt nach Handgemenge zu Boden

Wie Polizeisprecher Patrick Götze am Freitag mitteilte, ereignete sich der Raub am Donnerstag gegen 11 Uhr in unmittelbarer Nähe des Famila-Marktes. Die 63-Jährige begegnete dem Täter auf dem nur etwa 30 Meter langen Verbindungsweg vom Supermarktparkplatz zur Osterriedestraße. Es kam zu einem kurzen Streitgespräch – die Frau hielt ihr Handy in der Hand, der junge Mann fühlte sich angeblich von ihr gefilmt. Plötzlich griff der Täter nach dem Smartphone, daraus entstand ein kurzes Handgemenge. Die Frau stürzte zu Boden, sie erlitt Prellungen und eine Platzwunde am Kopf. Der Täter flüchtete mitsamt ihres Handys in Richtung der Osterriedestraße.

Eine Passantin, die kurz darauf den Fußweg nutzte, kümmerte sich um die Verletzte und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Sofortfahndung der Polizei nach dem Täter blieb ohne Ergebnis. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die 63-Jährige vor Ort und brachte sie dann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Verletzungen waren so schwer, dass die Frau über Nacht in der Klinik bleiben musste.

Polizei hofft auf Hinweise zum Räuber

Die Polizei sucht nun nach dem etwa 20 bis 25 Jahre alten und 1,75 Meter großen Täter. Er trug braune, etwas längere Haare, hat eine schmale Statur, ist mutmaßlich osteuropäischer Abstammung und sprach während der Tat gebrochen Deutsch. Bekleidet war der Räuber mit einer hellen Hose und einem schwarzen Pullover. Er hatte eine große schwarze Umhängetasche dabei. Wer den Mann kennt oder ihn auf der Flucht beobachtet hat, sollte sich im Polizeikommissariat Langenhagen melden, Telefon (0511) 109-4215.

Die Polizei hat im Übrigen keine Hinweise darauf, dass der Mann schon einmal einen Raub in Langenhagen begangen hat. Nach zwei Raubdelikten, bei denen Ältere eine Handtasche und ein Handy eingebüßt hatten, hatte die Polizei Mitte Juli einen 48-Jährigen als dringend tatverdächtig festgenommen.

Von Frank Walter