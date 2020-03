Strandalm am Silbersee öffnet spätestens Ostern wieder

Langenhagen

Bald ist es soweit: Dann können Ausflügler am Silbersee wieder in der Strandalm eine Rast machen. Die Holzhütte hat den ganzen Winter über am Westufer gestanden, nur geöffnet war die Gastronomie nicht. Doch Betreiberin Lisa Aulich hat gute Nachrichten. „Wir peilen Ostern an“, sagt sie auf die Frage, wann denn die Saison in der Strandalm startet. Gründonnerstag soll es losgehen.

Wenn doch schon Ostern wär 😍 #schöneswetter #seelebaumelnlassen #herrlich #schön #see #seeliebe #strand #frühjahrsputz #frühjahr #strandalm Gepostet von StrandAlm am Samstag, 15. Februar 2020

Das sei der späteste Termin. Wenn das Wetter bereits früher gut genug sei, könne die Gastronomie mit Blick auf den See auch schon eher öffnen. „Es steht und fällt alles mit dem Wetter.“ Im Sommer 2019 blieb der Biergarten an manchen Tagen geschlossen – wenn die Witterung nicht mitgespielt hat. Ein kurzfristiger Start ist Aulichs Angaben zufolge möglich, weil noch alles vor Ort ist. Die Holzhütte wurde für die vergangenen Monate nur winterfest gemacht.

Wie genau die Strandalm dann geöffnet hat und welches Angebot auf die Besucher wartet, steht noch nicht final fest. Die Planungen laufen.

Es ist die zweite Saison für den Biergarten von Aulich an dem Gewässer. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Gastronomin nach der Premiere ein positives Fazit gezogen und angekündigt weiterzumachen. Die Stimmung sei toll gewesen, und das Wetter habe auch mitgespielt, sagte Aulich nach der Saison. Bei der Eröffnung zu Ostern 2019 spielte das Wetter mit, viele Menschen nutzten den Biergarten, um eine Pause zu machen. Der Betrieb war kurzfristig eingesprungen, als der vorherige Pächter sich zurückgezogen hatte.

Die Terrasse der Strandalm ist direkt am Silbersee-Ufer und bietet den Gästen einen Blick auf das Wasser. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Zu der Frage, ob auch ein ganzjähriger Gastronomiebetrieb eine Option wäre, hält sich Aulich bedeckt. Dazu gebe es nichts Neues, sagt sie. Stadtsprecherin Juliane Stahl bestätigt, dass die Verwaltung mit dem Gastro-Team eine Nutzungsvereinbarung geschlossen hat. Nach dieser kann die Gastronomie jeweils in den Sommermonaten – von März bis Oktober – öffnen. Und das auch in den nächsten Jahren, denn: „Die Nutzungsvereinbarung läuft bis zum 31.10.2024“, heißt es aus dem Rathaus.

Von Julia Gödde-Polley