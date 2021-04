Langenhagen

Die Stadt startet zusammen mit dem Jobcenter und der Volkshochschule Langenhagen das Projekt „Stadtteilmütter und -väter“. Das Pilotprojekt ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt. Mit dem Vorhaben möchte die Stadt ein Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie öffentlichen Einrichtungen und Diensten etablieren. Es soll vor allem Menschen mit Migrationshintergrund unterstützend zur Seite stehen, heißt es von Rathaussprecherin Inga Sievert.

Mit dem Projekt möchte die Stadt ihren Angaben zufolge die Vernetzung zwischen Einrichtungen und Bürgerinnen und Bürgern verbessern. An fünf sozialen Einrichtungen sollen jeweils eine „Stadtteilmutter- und ein - vater“ Fragen beantworten sowie auch über Beratungs- und Freizeitangebote informieren.

Bewerber sollten mindestens sechs Jahre Arbeitslosengeld erhalten haben

Interessierte können sich noch bis Freitag, 30. April, bei der Stadt Langenhagen bewerben. Als Voraussetzung sollten sie über 25 Jahre alt sein, in Langenhagen wohnen und mindestens sechs Jahre während der vergangenen sieben Jahre Arbeitslosen- beziehungsweise Sozialgeld erhalten haben und in dieser Zeit gar nicht oder nur kurzzeitig sozialversicherungspflichtig, geringfügig beschäftigt oder selbstständig tätig gewesen sein, listet Sievert auf.

Die Bewerbungsunterlagen erhalten Interessierte über die Integrationsbeauftragte der Stadt, Justyna Scharlé per E-Mail an integration@langenhagen.de und telefonisch unter (0511) 73079108 oder bei Teamleiter Markus Bugs vom Jobcenter per E-Mail an markus.bugs@jobcenter-ge.de oder unter Telefon (0511) 97259544.

Von Leona Passgang