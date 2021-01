Langenhagen/Godshorn/Kaltenweide

„Insbesondere junge Menschen sind von ,Social Distancing’ und Homeschooling betroffen“, sagt Sabine Mossig, Sprecherin der Stadt Langenhagen. Für viele Familien und Kinder sei die aktuelle Situation belastend. Aus diesem Grund plant die Stadt gemeinsam mit der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit in Langenhagen, dem Haus der Jugend und den Jugendtreffs in Godshorn, Kaltenweide und Wiesenau Angebote für den Nachwuchs.

Egal ob Freizeitgestaltung oder Unterricht am Laptop – die Corona-Pandemie hat den Alltag von Kindern und Jugendlichen verändert. Sportkurse und Geburtstagsfeiern fallen auch im zweiten Lockdown aus, dabei ist der soziale Kontakt zu Gleichaltrigen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von hoher Bedeutung, sagt Mossig. Deshalb gebe es nun verschiedene digitale und Präsenzveranstaltungen, für die sich Kinder anmelden könnten.

Einrichtungen organisieren Online- und Präsenzveranstaltungen

„An zwei Tagen in der Woche öffnen die Jugendtreffs für Geschwister mit einem befreundeten Jugendlichen“, sagt Mossig über die Angebote der drei Jugendtreffs in Godshorn, Kaltenweide und Wiesenau. Das Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 in Langenhagen plant ebenfalls neue Aktionen. Die Kreartiv-Werkstatt bietet neben dem digitalen Angebot wieder Präsenzveranstaltungen mit reduzierter Teilnehmerzahl und Hygienekonzept an.

Auch das Team des Kids-Klubs sei dabei, Angebote zu organisieren, sagt Mossig. Gemeinsam mit der Region Hannover und kommunalen Jugendpflegern hat die Stadt Langenhagen zusätzlich ein umfangreiches Online-Angebot auf die Beine gestellt. Über die Kommunikationsplattform „Discord“ stellen pädagogische Fachkräfte ein weiteres, wechselndes Angebot an täglichen Spielen, wie „Among Us“, ein Onlinespiel für mehrere Spieler, zur Verfügung.

Jugendliche können sich per Zugangscode online anmelden

Interessierte Jugendliche können sich per E-Mail an nicholas.filip@langenhagen.de oder mit dem Zugangscode NF_LGH#7094 direkt bei Discord anmelden. Die Informationen zu den einzelnen Kursangeboten in den Jugendgruppen und Jugendtreffs bekommen Interessierte über die Internetseite der Kinder- und Jugendabteilung Langenhagen unter www.kiju-langenhagen.de/ oder telefonisch unter (05 11) 73 07 99 50.

Von Leona Passgang