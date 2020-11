Langenhagen

Die Stadt Langenhagen startet ein neues Projekt, um den Anwohnern in Bereichen mit besonders vielen Straßenbäumen eine kostenlose Abfuhr des dort anfallenden Laubes zu ermöglichen. An zwölf Standorten im Stadtgebiet wurden dafür nun Gitterboxen aufgestellt. Es gibt nur zwei Bedingungen: Entsorgt werden darf ausschließlich das Laub der Straßenbäume, und das Blattwerk ist lose abzugeben.

Pilotprojekt startet an drei Straßen im Stadtgebiet

„Dieses Angebot ist ein kleiner Dank an alle, die uns im Herbst tatkräftig beim Laubharken im öffentlichen Raum unterstützen“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. Die Idee dazu kam aus der Bevölkerung. Gerade an Straßen mit Mehrfamilienhäusern gibt es oftmals keine Möglichkeit, das Laub zu kompostieren. Die Entsorgung mit dem Hausmüll ist meist problematisch. „An zwölf Pilotstandorten an der Karl-Kellner-Straße, der Breslauer Straße und der Kolberger Straße schaffen wir jetzt Abhilfe. Sollte sich das Projekt bewähren, werden wir prüfen, ob sich auch andere Standorte für dieses Angebot eignen“, so der Bürgermeister.

Zum Gelingen des Projekts können die Anwohner ganz einfach beitragen. „An den Stellen darf das Laub der Straßenbäume lose, das heißt ohne Verpackungen entsorgt werden“, erläutert Ursula Schneider, Leiterin der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe. Für Laub, Grünschnitt oder anderes aus privaten Gärten sind die Laubsammelstellen nicht gedacht.

Laub von privaten Bäumen gehört nicht in die Container

Die Trennung zwischen Laub von privaten und öffentlichen Bäumen ist dem Umstand geschuldet, dass der städtische Betriebshof die Entleerung der Laubcontainer als zusätzliche Aufgabe übernimmt. Da manches wie etwa der Winterdienst Vorrang haben könnte, bittet die Stadt um Verständnis, sollte ein Behälter mal voll sein und nicht innerhalb der nächsten Tage geleert werden können.

Grüngut von privaten Flächen nimmt der städtische Betriebshof jetzt – außerhalb der Gartensaison – montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr kostenlos auf dem Gelände an der Straße An der Neuen Bult 100 entgegen. Es kann ebenfalls mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr bei den Grüngutannahmestellen an der Kananoher Straße/Ecke Auf der Heide (Kaltenweide), Walsroder Straße (Krähenwinkel) und Dorfstraße 28 (Schulenburg) abgegeben werden.

