Godshorn

Neun Jahre ist der Artikel alt: Damals berichtete diese Redaktion, seinerzeit noch unter dem Namen Nordhannoversche Zeitung, über Moritz Bremer. Der Junge hatte beobachtet, dass die Bedarfsampel, die sich an der T-Kreuzung der Straßen Alt-Godshorn und Am Kielenkamp befindet, nur montags bis freitags in Betrieb ist. An Wochenenden blieben die Lichter dunkel, sodass man also sonnabends und sonntags nicht vom Grünlicht geschützt die Straße überqueren konnte. Anette Mecke vom Fachdienst Verkehr und Straßen der Stadt Langenhagen hatte diese Maßnahme damals damit begründet, dass man so Strom und Kosten sparen wolle, zumal an Wochenenden keine Schulwegsicherung nötig sei. Neun Jahre später ist nun alles anders.

So berichtete die damalige Nordhannoversche Zeitung im Herbst vor neun Jahren. Quelle: privat

Stadt lässt die Ampeln umrüsten

Moritz ist mittlerweile 13 Jahre alt und bewegt sich wie seine Schwester Jette (10) sicher im Straßenverkehr. Zur Familie gehört nun auch ein Beagle-Mischling. Bei einem Spaziergang mit Carlo vor wenigen Tagen fiel den Bremers, die nur rund 100 Meter entfernt wohnen, dann auf: Die Ampel funktioniert mittlerweile auch am Wochenende. Moritz erzählt, dass er in den vergangenen Wochen schon Veränderungen vermutet hatte. „Zwischen den Sommer- und Herbstferien waren die Ampeln abgedeckt. Dazu gab es hier eine Baustelle mit zusätzlichen Ampeln“, berichtet er.

Auch neun Jahre später gilt: Gut beobachtet, Moritz! Auf Nachfrage berichtet Stadtmitarbeiterin Anette Mecke, „dass wir derzeit die Bedarfsampeln in der Kernstadt und den Ortsteilen auf LED-Technik umstellen“. Diese Technik sei sehr stromsparend. Daher sei das Kostenspar-Argument von damals nicht mehr relevant. Die umgerüsteten Ampeln sind daher nun auch an Wochenenden im Betrieb – wenn auch im Fall der besagten Ampel in Godshorn nicht nachts, da dort kaum Bedarf besteht.

Manche Bedarfsampeln funktionieren auch nachts

Anders verfahre die Stadt jedoch mit solchen Fußgängerampeln im Stadtgebiet, die an Hauptstraßen wie Godshorner, Walsroder oder Bothfelder Straße liegen und an denen Fußgänger auch noch die Stadtbahn kreuzten, sagt Mecke. Diese Bedarfsampeln blieben rund um die Uhr in Betrieb, Grünlicht können Fußgänger und Radfahrer dort also zu jeder Zeit anfordern.

Familie Bremer – Jette (von links), Michael, Moritz und Tanja – hat sich neun Jahre später noch einmal an der Ampel aufgestellt. Mittlerweile gehört auch Hund Carlo dazu. Quelle: Stephan Hartung

Mit der Umrüstung der Bedarfsampeln ist die Stadt seit einigen Monaten befasst, weitere zwei Jahre wird es aber nach Schätzung von Mecke noch dauern, ehe alle Lichtsignalanlagen die neue LED-Technik erhalten haben. Moritz und seine Schwester gehen mittlerweile in Langenhagen zur Schule, fahren von Godshorn aus mit dem Bus dorthin. Sie werden bestimmt weiterhin ein waches Auge haben. Vielleicht sieht man sich ja in neun Jahren an irgendeiner Ampel wieder.

Von Stephan Hartung