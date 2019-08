Langenhagen

Die Vorbereitungen für den Neubau der Veranstaltungssporthalle laufen: In dieser Woche will die Stadt das Gerätehaus neben der alten Sporthalle des Schulzentrums abreißen. Der kleine Holzbau östöich der Halle an der Konrad-Adenauer-Straße soll voraussichtlich nach zwei Tagen verschwunden sein, wie Stadtsprecherin Juliane Stahl erklärte.

Schulen und Vereine müssen improvisieren

Einen neuen Lagerraum werde die Stadt jedoch erst bauen, wenn feststeht, „wie die Schulzentrumsfläche langfristig als alleiniger IGS-Standort entwickelt wird“. „Übergangsweise werden beiden Schulen, deren Hausmeistern und den Vereinen alternative Lagermöglichkeiten in Nähe des Sportplatzes zur Verfügung gestellt“, schreibt Stahl.

Neubau der Sporthalle kostet 12,7 Millionen Euro

Voraussichtlich noch in diesem Herbst soll mit dem Bau der neuen Drei-Feld-Halle begonnen werden. Verwaltung und Firmen rechnen mit einer Eröffnung im Frühjahr 2021. Insgesamt investiert die Stadt 12,7 Millionen Euro in das Projekt.

Von Julia Gödde-Polley