Stadt startet Online-Terminvergabe für Bürgerbüro

Langenhagen

Dokumente abholen, Gewerbe an- oder abmelden, einen neuen Personalausweis beantragen oder ein Auto zulassen: Termine für all diese Anliegen können Bürger ab Montag, 25. Mai, online vereinbaren – rund um die Uhr. Aktuell ist die Terminvereinbarung nur telefonisch im Rathaus möglich.

Das ändert sich jetzt. Über den neuen Service können Bürger die ersten Termine ab Dienstag, 2. Juni, digital buchen. Im Kalender können sie zwischen den verschiedenen Anliegen, die sie im Bürgerbüro erledigen müssen, auswählen. Auf einen Blick, so kündigt es die Stadtverwaltung an, sehen Nutzer, welche Zeiten an welchen Tagen frei sind und können den für sie passenden Zeitraum auswählen. Das Portal ist auch für Smartphones und andere mobile Endgeräte angepasst und nutzbar. Bürger finden den Link auf der Startseite der Stadt-Homepage auf www.langenhagen.de.

Anzeige

Nutzer müssen Namen und Mail-Adresse angeben

Für die Buchung sind die Auswahl des Anliegens, die Angabe des Namens und eine E-Mail-Adresse erforderlich. Damit kann die Anmeldung abgeschlossen und die Bestätigung elektronisch versandt werden. Für eventuelle Rückfragen sollten Nutzer zudem eine Telefonnummer angeben, unter der sie erreichbar sind. „Im zweiten Schritt nur noch den Aktivierungslink bestätigen und die Kundinnen und Kunden erhalten eine E-Mail mit ihrer Wartenummer“, sagt Stadtsprecherin Sabine Mossig. Besucher des Bürgerbüros können diese dann über die Monitore im Wartebereich sehen und wissen, wann sie an der Reihe sind. Wer doch keine Zeit hat, kann den Termin jederzeit stornieren.

Weitere NP+ Artikel

„Durch die Kontaktbeschränkungen haben wir ja bereits seit mehreren Wochen die feste Terminvereinbarung. Das hat sehr gut funktioniert und besonders das Feedback der Kunden war äußerst positiv“, sagt Kerstin Reimers, Leiterin des Bürgerbüros. Sie freut sich deshalb auf die neue digitale Lösung. „Das ist für alle Beteiligten die einfachste Lösung“, sagt Mossig.

Doch eine telefonische Anmeldung über die Nummer (0511) 7307 9223 bleibe auch weiterhin möglich.

Langenhagen ist nach Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen und der Stadt Hannover erst die fünfte von insgesamt 21 Kommunen in der Region, die eine Onlineterminvereinbarung als Service anbietet.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley