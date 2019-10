Langenhagen

Wegen des Reformationstages am Donnerstag, 31. Oktober, schränkt die Stadtverwaltung an den beiden folgenden Tag den Service ein. Darauf macht Rathaussprecherin Sabine Mossig aufmerksam. Ihren Angaben zufolge gelten die Einschränkungen für Freitag und Sonnabend, 1. und 2. November.

So bleiben das Haus der Jugend am Langenforther Platz, die Volkshochschule Langenhagen, die Verwaltungsstelle in Kaltenweide sowie das Bürgerbüro inklusive der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle im Rathaus am Freitag geschlossen. Das Bürgerbüro bietet zudem keine Servicezeiten am Sonnabend, 2. November, an.

Wer eine dringende Pass-, Melde- oder Kraftfahrzeug-Angelegenheit zu regeln hat, sollte diese für einen anderen Tag einplanen, empfiehlt Mossig. Da auch Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen anderer Regionskommunen eine Schließung für die nächsten Tage angekündigt haben, rät die Stadt, sich vorab über deren Öffnungszeiten zu informieren. Die regulären Öffnungszeiten der Langenhagener Servicestellen finden Sie hier.

Aha verschiebt wegen Feiertag die Müllabfuhr

Auch der Abfallentsorger Aha kündigt Änderungen im Abfuhrplan an. Nach Unternehmensangaben werden am 31. Oktober keine Abfälle und Wertstoffe abgeholt. Die Touren verschieben sich jeweils um einen Tag nach hinten. Auch die Wertstoffhöfe und Deponien bleiben an diesem Tag geschlossen. Auch das Servicetelefon, die Gebührenhotline sowie das Kundenzentrum in der Innenstadt sind nicht besetzt.

Von Sven Warnecke