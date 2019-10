Langenhagen/Kaltenweide

In Langenhagen bleiben nach dem Feiertag am Donnerstag einige Einrichtungen auch am Freitag geschlossen. Darauf weist nun Rathaussprecherin Juliane Stahl hin. Das gilt sowohl für den 4.wie auch für den 5. Oktober. Ihren Angaben zufolge bleibt an diesen Tagen sowohl das Haus der Jugend am Langenforther Platz, die Verwaltungsstelle in Kaltenweide, die Volkshochschule sowie das Bürgerbüro inklusive Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle im Rathaus geschlossen.

Wer eine dringende Pass-, Melde- oder Kfz-Angelegenheit regeln muss, sollte diese für einen anderen Tag einplanen, empfiehlt Stahl. Da auch die Zulassungsstellen anderer Regionskommunen geschlossen sein werden, rät die Stadt, sich vorab über deren Öffnungszeiten zu informieren. Die Öffnungszeiten der Langenhagener Servicestelle Bürgerbüro inklusive Zulassung sind unter www.langenhagen.de im Internet abrufbar.

Von Sven Warnecke