Angesichts der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen in der Region Hannover stellt die Stadt Langenhagen die Vermietung der Räume in den Dorfgemeinschaftshäusern ein. Das teilte Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Laut der niedersächsischen Corona-Verordnung vom 22. Oktober dürfen mit Überschreiten des Sieben-Tage-Inzidenzwertes von 50 private Feiern in geschlossenen Räumen nur noch mit maximal zehn Personen stattfinden.

Die Mieter erhalten ihr Geld zurück

Bereits abgeschlossene Mietverträge werden aufgelöst. Die Mieter erhalten sowohl ihre Kaution als auch die Miete vollständig zurück. Mitarbeiter der städtischen Gebäudeverwaltung werden sie kontaktieren und über die neue Situation informieren.

Wann die Stadt die Säle und Räume im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn, der Remise in Engelbostel, im Zelleriehaus, im Niét Hus in Kaltenweide, im Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg und Brinker Park wieder für private Feiern jeglicher Art vermieten kann, ist derzeit ebenso ungewiss wie die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen in der Region Hannover. Die neue Corona-Verordnung gilt vorerst bis zum 15. November.

