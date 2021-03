Langenhagen

Die Stadt Langenhagen setzt bei der Kontaktverfolgung in der Corona-Pandemie ab sofort auf die neue Luca-App. Mit der Anwendung, die kostenlos auf allen Handys installiert werden kann, soll die Zettelwirtschaft beim Besuch von Restaurants, Veranstaltungen oder Sitzungen künftig ein Ende haben. „Wir verfolgen damit das Ziel, den Aufwand zur Kontaktnachverfolgung nach einem Termin im Schnelltestzentrum oder im Rathaus für alle Beteiligten zu verringern“, erklärt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU).

Wie funktioniert die Luca App in Langenhagen?

Für den Start findet die App Einsatz in den städtischen Einrichtungen sowie bei politischen Sitzungen. Dazu bringt die Verwaltung Plakate mit einer Erklärung sowie einem QR-Code an den Zugängen zu den jeweiligen Räumlichkeiten an, der von den Besucherinnen und Besuchern gescannt werden kann. Die Daten landen über die Luca App dann verschlüsselt auf einer anonymisierten digitalen Gästeliste des Betreibers – also hier der Stadt Langenhagen – und können nur vom zuständigen Gesundheitsamt ausgelesen werden. Würde im Nachgang einer Veranstaltung also bekannt, dass sich ein Besucher mit Corona infiziert hat, könnte die Behörde mögliche Kontaktpersonen schnell und digital identifizieren.

So sehen die Plakate aus, die die Stadt Langenhagen zur Nutzung der Luca App vor ihren Räumlichkeiten aufhängt. Quelle: Stadt Langenhagen

Region Hannover beteiligt sich noch nicht

Das Land Niedersachsen und die Region Hannover beteiligen sich derzeit allerdings noch nicht an der Luca App, sodass dieses Prozedere in Langenhagen zunächst nur eingeschränkt funktioniert. Noch müsste die Region Hannover den Zugriff auf die digitale Gästeliste bei der Stadt Langenhagen manuell abfragen. Zunächst ergibt sich daraus aber der Vorteil, dass schriftliche Kontaktlisten nicht mehr aufwändig nach Namen durchsucht werden müssen.

Langenhagen geht mit diesem Schritt mehr oder minder schon zum zweiten Mal seinen eigenen Weg in Sachen Corona-Bekämpfung. Anfang März hatte die Stadt das in der Region Hannover erste kommunale und kostenlose Schnelltestzentrum eingeführt. Sowohl das Land Niedersachsen als auch die für die Stadt Langenhagen zuständige Gesundheitsbehörde der Region Hannover prüfen derzeit noch den Einsatz der Anwendung – es soll eine bundesweit einheitliche Regelung geben. Die Region hatte nach Angaben von Stadtsprecher Ralph Gureck für das Vorgehen der Stadt Langenhagen aber grünes Licht gegeben.

App soll bei Lockerungen auch in Restaurants helfen

In einem nächsten Schritt will die Stadt dann ihre Plakate auch Restaurants, Händlern und Dienstleistern zur Verfügung stellen. Noch seien die Inzidenzwerte dafür zwar zu hoch, aber er sei hoffnungsvoll, dass es bald auch in Langenhagen Lockerungen geben könnte, sagte Heuer. „Neben unserem Schnelltestzentrum, welches wir schrittweise erweitern, ist die Luca-App dann ein zusätzlicher Baustein auf unserem Langenhagener Weg zur Bekämpfung der Pandemie.“

Geld musste die Stadt für den Einsatz der Luca App bisher nicht in die Hand nehmen. Nach Angaben von Stadtsprecher Gureck sei die derzeitige Vorgehensweise kostenlos – erst wenn das Gesundheitsamt vollständig ins Spiel komme, benötige es eine Lizenz, die die Stadt selbst aber nicht erwerben muss.

Langenhagener Betriebe, die ebenfalls die App zur Kontaktnachverfolgung einsetzen möchten, müssen sich dafür eigens auf der Website einen Account anlegen – anmelden können Sie sich hier. Die Stadt Langenhagen stellt zudem kostenlose Plakate zur Erklärung der Anwendung und zum Anbringen an Eingangstüren zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Stadt unter www.langenhagen.de/luca.

Kein Ersatz für Corona-Warn-App

Luca soll nicht als Ersatz zur Corona-Warn-App dienen, sondern eine Ergänzung vor allem zur Kontaktverfolgung von sogenannten Clustern dienen. Einige Datenschützer bewerten die App bislang als sicher, andere wiederum sehen ob der weitaus detaillierteren Preisgabe persönlicher Informationen in der Hand eines privatwirtschaftlichen Betreibers allerdings ein Problem. Dazu befürchten sie einen Wildwuchs durch den Einsatz mehrerer Anwendungen.

Vorreiter bei der Nutzung der App, die unter anderem von der Band Die Fantastischen Vier mitinitiiert wurde, ist Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland hat kürzlich für mehr als 440.000 Euro eine Lizenz zur vollen Nutzung der App erworben.

