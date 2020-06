Krähenwinkel/Kaltenweide

Es bleibt für die meisten vernünftig denkenden Menschen zum Glück ein Rätsel: Warum lädt jemand voller Mühe Sperrmüll auf einen Anhänger und bringt es anschließend nicht kostenlos zur Deponie, sondern kippt es in den Wald? Das verschandelt nicht nur die Umwelt. Der Absender riskiert auch ein kostenträchtiges Verfahren. Nun aber ist es wieder passiert: Am Stucken-Mühlen-Weg zwischen Krähenwinkel und Kaltenweide hat offenbar am Wochenende jemand die Gunst der vermeintlich unbeobachteten Stunde genutzt und augenscheinlich eine halbe Küche in den Wald nahe des Sportplatzes gekippt. Aufgefallen ist dies jedoch umgehend gleich mehreren Frühsportlern, die sich nicht nur an diese Zeitung, sondern vor allem an die Stadt und Polizei gewandt haben.

Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet

Die Freude dieser unfreiwilligen Zeugen gründet nun auf der umgehenden Reaktion der Stadt: Nicht nur habe sich diese noch am Wochenende direkt zurückgemeldet und sich für die Meldung bedankt, schreibt der Zeuge dieser Zeitung. Beim genaueren Hinsehen der Verschandelung fanden Mitarbeitende des Außendienstes sogar Hinweise auf die Identität des Müllsünders. Wie Stadtsprecherin Inga Sievert am Dienstagabend auf Nachfrage berichten konnte, werde die Stadt nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Der Müll sei im Übrigen bereits seit Montag dort, wo er hingehört – auf der Mülldeponie.

Anzeige

Wer weitere Hinweise zu dieser Tat hat, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Weitere NP+ Artikel

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander