Engelbostel

Nach mehr als einem halben Jahr Bauzeit hat die Stadt Langenhagen den Spielplatz an der Danziger Straße in Engelbostel fertiggestellt. Kinder und Jugendliche haben nun die Möglichkeit, die neuen Angebote auszuprobieren. Das Areal war Ende Januar gesperrt worden.

Eine große Sandspielfläche inklusive Spieltisch mit Schwenkkran, ein Baumhaus mit Steigstamm, eine Doppelseilschwinge und ein neuer Belag für die Spielfläche: Die Stadt hat mit etwa 145.000 Euro kräftig investiert, um das Areal zu vergrößern und umzugestalten. Das beliebte Federwipptier und die Tischtennisplatte sind allerdings erhalten geblieben.

„Auf dem Spielplatz musste etwas passieren“

„Auf dem Spielplatz musste etwas passieren“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. „Auch deshalb, weil durch das Neubaugebiet Krummer Kamp künftig mehr jüngere Kinder auf den Spielplatz kommen dürften.“ Die Umgestaltung der 1999 errichteten Fläche zielte auch darauf ab, mehr Angebote für kleinere Kinder zu schaffen.

So sah der Spielplatz noch vor wenigen Monaten aus. Quelle: Landschaftsarchitektur-Büro Linnea (Archiv)

Für ältere Kinder entsteht derweil an anderer Stelle etwas Neues. „Wir schaffen im Park einen Spielplatz, der Bewegungs- und Kletterangebote bieten wird“, berichtet Thomas Köllermeier von der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe. Das Areal zwischen Krummer Kamp und dem Verbindungsweg Kuhlmanns Kamp und Bohlwiese gestaltet die Stadt zu einer Parkanlage um. Dazu werden neue Wege angelegt. Im nördlichen Teil soll eine Streuobstwiese oder ein Treffpunkt mit mehreren Sitzgelegenheiten entstehen. „Wir machen dort so viel, dass mit einer Fertigstellung des kompletten Areals im September zu rechnen ist“, kündigt Köllermeier an.

Zusammen mit der offiziellen Eröffnung der neuen Parkanlage will die Stadt dann auch die Umgestaltung des Spielplatzes Danziger Straße offiziell feiern. Die Verwaltung will nach Angaben von Stadtsprecherin Juliane Stahl junge und ältere Nachbarinnen und Nachbarn informieren, sobald ein konkreter Termin feststeht.

Von Sebastian Stein