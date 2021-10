Langenhagen

Unter der Überschrift „Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement – Gute Nachbarschaft“ steht ein neues Programm, an dem sich die Stadt Langenhagen beteiligen möchte. Gefördert wird dieses mit Geld des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen, und Klimaschutz. Immerhin geht es um 360.000 Euro. Die Zusage folgte im Sommer. Allerdings bedingt der Geldfluss eine zusätzliche Stelle im Langenhagener Rathaus. Diese ist aber auf drei Jahren bis 2024 befristet. An den Kosten muss sich die Kommune mit gut 40.000 Euro pro Jahr beteiligen. Dem Ansinnen der Verwaltung hat nun der Rat in jüngster Sitzung mit breiter Mehrheit zugestimmt. Die Planungen können also weiterlaufen.

Bereits in jüngster Vergangenheit hatte sich die Stadt an Programmen beteiligt, die von Bund, Land oder der Europäischen Union finanziell unterstützt werden. Dazu zählen etwa Straßenbauprojekte oder nun das jüngste EU-Projekt „Perspektive Innenstadt“. Letzteres soll nach Angaben des Rathauses nun „tolle Aussichten für Langenhagens Innenstadt“ versprechen.

Folgen der Corona-Pandemie für Betriebe abfedern

„Mit vielen spannenden Projektideen zur Förderung der Innenstadt und zur Bekämpfung der Folgen durch die Corona-Pandemie hatte sich die Stadt Langenhagen beim Niedersächsischen Ministerium für Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung um eine Teilnahme beworben – und ist dafür jetzt belohnt worden“, teilt dazu Rathaussprecherin Inga Sievert mit.

Dieses Programm widme sich speziell den Problemen der Kaufleute in den Innenstädten, die durch die Corona-Pandemie verstärkt in den Vordergrund rückten. Gemeint sind dabei ein verändertes Kundenverhalten nach Ausbau des Onlinehandels, der Wegfall kultureller und touristischer Veranstaltungen, der Verlust von Arbeitsplätzen oder etwa die Abwertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das alles stelle Betriebe vor große Herausforderungen, sagt Sievert.

Stadtverwaltung entwickelt für Teilnahme viele Ideen

Ihren Angaben zufolge greife genau an dieser Stelle das Förderprogramm. Denn dieses böte finanzielle Hilfe bei der Umsetzung von Projekten, „um die Situation in den betroffenen Innenstädten zu verbessern“. Mehr als eine Million Euro wurde als Budget für verschiedene Einzelvorhaben reserviert.

Die Stadtverwaltung hat inzwischen reichlich Ideen zur Belebung der Innenstadt und zur Förderung von Kultur und Miteinander entwickelt. Sozialdezernentin Eva Bender schwebt etwa ein Festival vor. „Ein interessantes kulturelles Angebot zieht Besucherinnen und Besucher zurück in unsere Zentren“, meint sie.

Einzelne Projekte werden mit bis zu 90 Prozent gefördert

„Das ist ein tolles Projekt des Landes Niedersachsen, und wir freuen uns sehr, gute Projektideen in unserer Innenstadt umsetzen zu können“, kommentiert das Bürgermeister Mirko Heuer (CDU). „Wir hoffen natürlich, damit die Auswirkungen der Corona-Pandemie in unserer Stadt etwas abfedern zu können und neue Perspektiven anzubieten.“ Nun wird die Verwaltung zwischen dem 18. Oktober und dem 30. Juni nächsten Jahres die entsprechenden Anträge stellen. Immerhin werden die Projekte – sie müssen bis spätestens 31. März 2023 abgeschlossen sein – mit bis zu 90 Prozent der Antragssumme gefördert.

Der Erste Stadtrat und Baudezernent Carsten Hettwer sieht den kommenden Monaten ebenfalls mit Spannung entgegen. Denn sowohl die relativ kurze Antrags- wie auch die Umsetzungsfrist stellten eine enorme Herausforderung dar, ganz besonders aus baulicher Sicht, wo diverse Fristen einzuhalten sind. „Nichtsdestotrotz haben wir großartige Ideen und freuen uns auf die Realisierung.“

Von Sven Warnecke