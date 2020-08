Langenhagen

Wird hier nicht mehr aufgeräumt? Das sieht aber sehr unordentlich aus. So mag mancher Spaziergänger künftig in dem Eichenwäldchen im Nordwesten des Stadtparks Langenhagen für sich denken. Deshalb erklärt die Stadt den naturbewussten Nutzern des Areals jetzt vorab und auf Schildern: Dies ist ein ausgewiesener Naturwald.

Morsche Äste bleiben liegen

Das Eichenwäldchen soll sich natürlich entwickeln können. Die Stadt betreibt ab sofort keine intensive Baumpflege mehr in dem Areal zwischen Kindergartengelände und der Verlängerung des Heesternwegs. In dem rund 4.500 Quadratmeter großen Gebiet werden künftig abgestorbene Bäume oder morsche Äste nicht mehr entfernt – sie bleiben als Lebensraum für seltene Tierarten erhalten. Schilder weisen auf den Naturwald und die dort gegebene erhöhte Astbruchgefahr hin.

Abgestorbene Äste alter Bäume, auch vollständig abgestorbene Gehölze bieten einer Vielzahl von Tieren Lebensraum. Insekten bewohnen Totholz, in Baumhöhlen brüten Vogelarten und Fledermäuse finden Unterschlupf. Das ist Grund für die Langenhagener Verwaltung, diesen Teil als Naturwald auszuweisen. Am Rande werden die Bäume weiterhin kontrolliert. Die Gehölze am Kindergarten, an der Wohnbebauung und an den angrenzenden Hauptwegen werden regelmäßig auf morsches und totes Astwerk überprüft und gegebenenfalls davon befreit.

Naturwald entwickelt sich weiter

Der Naturwald soll sich auch weiter natürlich mit einer großen Artenvielfalt entwickeln können. Viele standorttypische Gehölze wie Ebereschen, Vogelkirschen und auch Ahorne haben sich dort selbst angesiedelt. Die Stadt lässt diese künftig freischneiden, damit sie gut wachsen können. Dies ist ein wichtiger Beitrag, der schwindenden Artenvielfalt entgegenzuwirken.

Neue Bänke stehen jetzt am Rand

Die Verwaltung hat die Sitzbänke innerhalb des Areals bereits durch neue ersetzen lassen – diese aber stehen jetzt seitlich des Gehölzbestandes. Von dort aus bietet sich ein guter Blick in das Gebiet, um die Tiere und Pflanzen im Naturwald beobachten zu können. Bereits im März 2018 hatte die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeauftragten der Region für Langenhagen und Vorsitzenden des Nabu Langenhagen, Ricky Stankewitz, eine Naturwaldparzelle nördlich der Wohnbebauung Niederrader Allee so mit Schildern gekennzeichnet.

Von Ursula Kallenbach