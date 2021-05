Langenhagen

In der Stadt wechseln kommunale und private Kindertageseinrichtungen ab Montag, 10. Mai, wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb – ins sogenannte Kita-Szenario B. Um das Ansteckungsrisiko für die Kinder zu minimieren, hat sich die Verwaltung entschlossen, Eltern kostenlose „Lolli-Tests“ für einen freiwilligen Selbsttest des Nachwuchses anzubieten. Das hat Stadtsprecherin Sabine Mossig am Freitag angekündigt.

„Wir möchten die größtmögliche Sicherheit für Eltern und Kinder und die Mitarbeitenden der Einrichtungen. Daher bieten wir den Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder mit einem sogenannten ,Lolli-Test’ zweimal pro Woche selber zu testen“, sagt Sozialdezernentin Eva Bender.

Kindern bleibt Nasen- oder Rachentest erspart

Der „Lolli“ ähnelt einem Wattestäbchen, auf dem die Kinder etwa zehn Sekunden lang lutschen müssen. Danach wird das Stäbchen mittels einer Testlösung aufbereitet – nach etwa 15 Minuten steht das Ergebnis fest. Der Vorteil: Die Kinder müssen nicht die oft unangenehme Abstrichprozedur in Nase oder Rachen erdulden, wie sie bei anderen Tests üblich ist.

In den Einrichtungen laufen derzeit die Vorbereitungen, wie die Testkits verteilt werden sollen Die Eltern von gut 1700 Kindern erhalten voraussichtlich ab Montag je zwei „Lollis“ für die erste Woche der freiwilligen Selbsttestung. „Über das genaue Prozedere werden sie direkt von den Einrichtungen informiert“, sagt Mossig.

Gute Erfahrungen in Kita Kaltenweide

„Ich freue mich, dass wir von den guten Erfahrungen mit den ,Lolli-Tests’ in der Kita Kaltenweide jetzt für alle Kitas im Stadtgebiet profitieren können“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. Nach den Impfungen des Kita-Personals sei das „der nächste Baustein auf dem Langenhagener Weg“.

Ursprünglich hatte das Land Niedersachsen geplant, wie für die Schulen auch für Kindertagesstätten eine Teststrategie zu entwickeln. „Diese Pläne sind leider ins Stocken gekommen“, berichtet Heuer. „Wir haben deshalb jetzt zunächst 10.000 Euro in die Hand genommen, um den Start der ,Lolli-Testung’ so schnell wie möglich zu gewährleisten.“

Von Sven Warnecke