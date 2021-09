Langenhagen

Die St.-Paulus-Gemeinde stellt ihre Heizsysteme von Erdgas auf Nahwärme um. Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen (EPL) nimmt die Wärmeversorgung der drei Gebäude Kirche, Pfarrhaus und Kita wie geplant vor Beginn der Heizperiode 2021 auf. „Klimaschutz und Nachhaltigkeit waren für uns bei der Entscheidung für die Wärmeversorgung sehr wichtige Aspekte“, sagt Eberhard Engel-Ruhnke, Vorsitzender des Kirchenvorstands. Durch die Zusammenarbeit mit der EPL sei eine klimaschonende und zugleich preiswerte Wärmeversorgung möglich – man hoffe auf keine Steigerung gegenüber den bisherigen Kosten, sagt Engel-Ruhnke.Für den Anschluss der Kirchengemeinde hatte die EPL das seit dem Vorjahr bestehende Nahwärme-Netz „Hindenburgstraße“ um rund 100 Meter erweitert. Außerdem baute der kommunale Energieversorger zwei neue Hausanschlüsse. Um die Technik muss sich die Kirchengemeinde nicht mehr kümmern. So entfallen die Wartungskosten für die alte Gasanlage, die nach Auffassung des Kirchenvorstandes mittelfristig ohnehin hätte erneuert werden müssen. Für die Kita war die Erneuerung der Heizungsanlage dringend geboten, da die alte Anlage nach dem Anbau der Kinderkrippe im Winter ausgefallen war. Bis zur jetzt erfolgten Aufnahme der Nahwärmeversorgung half eine kurzfristige Reparatur bei der Überbrückung.

EPL-Chef: Es lässt sich viel CO2 einsparen

„Gerade bei Bestandsgebäuden ermöglicht die klimaschonende Nahwärmeversorgung mit unseren Blockheizkraftwerken und mit dem Einsatz von regenerativem Biomethan hohe CO2 -Einsparungen“, sagt EPL-Geschäftsführer Manfred Schüle. Daher habe EPL seit einigen Jahren auf Bestandsgebäude einen besonderen Fokus.Der Anteil an regenerativer Energie ist bei der EPL deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Während in Deutschland im vergangenen Jahr die erneuerbaren Energien zu 15 Prozent zur Wärmeversorgung beitrugen, liegt dieser Wert bei EPL durch den Einsatz regenerativen Biomethans bei knapp 40 Prozent. Dies führe dazu, dass die Nahwärmeversorgung durch EPL in den nun acht Nahwärmenetz-Gebieten die wirkungsvollste Klimaschutzmaßnahme in Langenhagen sei: „Überall, wo bereits ein EPL-Nahwärmenetz vorhanden ist, lässt sich die Wärmeversorgung besonders einfach auf die klimaschonende Nahwärme umstellen“, sagt der EPL-Chef.

Stadt und Enercity AG haben EPL 1994 gegründet

Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen mbH (EPL) ist ein lokaler Energiedienstleister in Langenhagen. Das Unternehmen wurde 1994 von der Stadt Langenhagen und der Enercity AG (ehemals Stadtwerke Hannover) gegründet. Schon damals lauteten die Hauptziele, eine wirtschaftliche, ressourcen- und klimaschonende Energieversorgung auf kommunaler Ebene zu realisieren sowie die verbrauchsbedingten Emissionen zu reduzieren.

Zu den Geschäftsfeldern der EPL zählen die Planung, der Bau und der Betrieb effizienter Strom- und Wärmeproduktionsanlagen sowie die Nahwärmeversorgung von Wohnhäusern und anderen Gebäuden durch den Einsatz moderner Blockheizkraftwerke und anderer effizienter Wärmeerzeugungsanlagen. Anfang der 2020er-Jahre intensivierte die EPL die regenerative Stromerzeugung mit Fotovoltaikanlagen.

Von Stephan Hartung