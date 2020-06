Der „Jumbo“ startet nicht mehr: Der international renommierte Wallach Airbus, der von Langenhagen aus die deutschen Voltigierer bei Europa- und Weltmeisterschaften in die Platzierungen trug, musste jetzt in seinem Stall in Twenge eingeschläfert werden.

Airbus bei einer seiner vielen Abschiedsvorstellungen: Immer wieder sollte der vierbeinige Volti-Star (hier mit Thomas Brüsewitz sowie Irina Lenkeit an der Longe in Twenge) in den Ruhestand gehen. Und jedes Mal kam der Bundeskader an dem Ausnahmetalent nicht vorbei. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)