Langenhagen

Ein Mann hat am Sonnabend in den frühen Morgenstunden den Spiegel eines Leichenwagens abgetreten. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann zusammen mit einem weiteren Mann und einer Frau die Walsroder Straße entlang. Als die Gruppe an dem auf Höhe der Elisabethkirche geparkten Leichenwagen vorbeikam, trat der Mann unvermittelt zu. Die Tat ereignete sich um 5.18 Uhr.

Dass die Polizei so genaue Angaben machen kann, liegt an einer Überwachungskamera am Tatort. Diese hatte den Vorfall aufgezeichnet. Derzeit wertet die Polizei das Video aus. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Thea Schmidt