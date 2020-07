Langenhagen

In der Stadt Langenhagen droht das nächste Nadelöhr: Die Rathausverwaltung kündigt für die Zeit von Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. Juli, Bauarbeiten auf der Walsroder Straße an. In dem Engpass zwischen der Einmündung der Leibnizstraße und der Niedersachsenstraße wird die Fahrbahndecke saniert.

„Dafür muss die so wichtige Nord-Süd-Verbindung in der Stadt gesperrt werden“, sagt Stadtsprecherin Juliane Stahl. „Während der vier Tage wird der Verkehr weitläufig über die Theodor-Heuss-Straße umgeleitet.“ Auch die Busse der Linien 122, 610, 611 und 692 umfahren so die Baustelle. „Lediglich die Linie 470 fährt die Bushaltestellen an der Walsroder Straße an und weicht im Bereich der Baustelle über die Niedersachsen- und Hanseatenstraße aus“, betont Stahl.

Die Stadt bittet um Verständnis und bittet alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren oder die bevorstehende Sperrung zu berücksichtigen.

