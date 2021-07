Engelbostel

Die Entwicklungsgesellschaft Langenhagen (EL) hat als 100-prozentige Tochter der Stadt ein ehrgeiziges Ziel abgeschlossen: Innerhalb von zwei Jahren sind 63 Wohnungen entstanden, die auch bezahlbar sind. Mehr noch: Neben geringer Miete zeichnet diese Objekte aus, dass es so gut wie keine Heizkosten für die Bewohner gibt. Moderne Technik mit Erdwärmepumpe, beheizbaren Außenwänden und Fotovoltaikanlage macht das bei der insgesamt 11,3 Millionen Euro schweren Investition möglich. Nun ist in Engelbostel das letzte der insgesamt fünf Wohnhäuser unter der Regie der Baufirma Immo Control aus Auetal nahezu fristgerecht errichtet worden.

Die meisten der Sozialwohnungen mit ein bis vier Zimmern in KfW-40-Standard sind anderenorts, etwa am Elbeweg in Langenhagen, am Bauernpfad in Krähenwinkel sowie am Stöckener Weg in Engelbostel bereits vergeben. Bis auf das jüngste Objekt an der Straße Alt-Engelbostel in Engelbostel. Dort laufen noch Restarbeiten im Außenbereich. Doch mit der Vergabe der zehn Wohnungen hat die Stadt an die sogenannten B-Scheinberechtigten schon begonnen.

2019 schlägt die Stadt Pfosten beim sozialen Wohnungsbau ein

Was in Engelbostel mit dem ersten Haus begonnen hat, endet nun mit dem fünften im Dorf an der Straße Alt-Engelbostel. Quelle: Sven Warnecke

Das politisch beschlossene Projekt begann im Jahr 2019 an der Stöckener Straße in Engelbostel. Wegen der Corona-Pandemie hat es beim fünften Gebäude allerdings eine Verzögerung gegeben, berichtet Lars Hecht von der EL. „Nur ganze zwei Monate“, betont er nicht ohne Stolz. Und – auch das ist nicht immer bei kommunalen Bauten üblich – der Kostenrahmen wurde eingehalten.

Was dort wie auch an den übrigen Standorten im Lauf der Zeit entstanden ist, findet bei Hecht genauso wie bei EL-Geschäftsführer Jens Monsen volle Zustimmung. „Ich bin von den Wohnungen überzeugt“, sagt Hecht. Er scheint recht zu haben: Nicht nur die Gebäudehülle erscheint bei einem Rundgang hochwertig. Auch im Inneren können sich die künftigen Bewohner auf einiges freuen, zum Beispiel auf eine Fußbodenheizung, die dank modernster Technik nahezu komplett frei von Nebenkosten betrieben wird. Die Räume sind hell, haben sämtlich Laminatfußböden und sind im Erdgeschoss barrierefrei und rollstuhlgerecht, berichtet Hecht.

Nach zwei Jahren haben die Verantwortlichen der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen Lars Hecht (links) und Jens Monsen 63 bezahlbare Wohnungen im Auftrag der Stadt geschaffen. Quelle: Sven Warnecke

Gut 150 Menschen finden eine neue Heimat

In den 63 Wohnungen werden nach abgeschlossener Vergabe gut 150 Menschen ein neues Zuhause gefunden haben. Zum Quadratmeterpreis von 5,60 Euro. Knapp 8 Millionen Euro hat die EL für den Bau als Darlehen bei der N-Bank aufgenommen. Dieses muss die kommunale Tochter nun innerhalb von 20 bis 35 Jahren zurückzahlen. Die Region hatte zudem einen Zuschuss von circa 1,5 Millionen Euro gegeben, die Stadt Langenhagen selbst 685.000 Euro.

Mit dem Projekt soll das Engagement der EL nicht enden, betont Hecht. Zumal die Politik in der Stadt jüngst beschlossen hatte, dass künftig 30 Prozent der Wohnungen in errichteten Gebäuden für preisgünstigen Wohnraum vorbehalten sein sollen.

In Godshorn hat die Gesellschaft bereits das nächste Areal im Blick, wo dieses erklärte Ziel umgesetzt werden könnte. Gleichwohl spricht Hecht vorerst nur von „Optionen“. Und Monsen relativiert, dass er angesichts der Preissteigerungen im Baugewerbe aktuell keinen Investor sieht, der diese 30-Prozent-Quote im sozialen Wohnungsbau realisieren könnte.

Von Sven Warnecke