Langenhagens Sozialdezernentin Monika Gotzes-Karrasch geht Ende Mai in den Ruhestand. Zum Abschied lässt sie sich auf eine Radtour durch ihre Stadt ein. Heraus kommen fünf Stationen, Erinnerungen an faule Äpfel und die tiefe Gewissheit, dass „die anderen so richtigen Unsinn“ schon nicht machen werden.