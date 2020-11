Wiesenau

Acht Monate lang war der Sonnenweg eine Baustelle, jetzt erstrahlt die Straße in einem neuen Glanz. Mithilfe des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ war es der Stadt Langenhagen möglich, die Straße in Wiesenau von Grund auf zu sanieren. Bundes- und Landesmittel eingerechnet, investierte die Stadt etwa eine Million Euro. In die Planung waren der Sanierungsbeirat und Menschen aus dem Stadtteil mit einbezogen. Entstanden ist nun eine Verkehrsfläche, welche in drei Bereiche aufgeteilt ist, um die Aufenthaltsqualität insbesondere für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern.

Shared-Space-Bereich sorgt für Aufenthaltsqualität

Am deutlichsten ist die Veränderung in dem Abschnitt zwischen der Bach- und der Beethovenstraße zu sehen. Statt Asphalt besticht dieser Teil vor allem durch die roten Pflastersteine. Und zwei weitere Dinge fallen auf: Zum einen gibt es keine Parkplätze am Straßenrand und zum anderen sind keine Bordsteine vorhanden, sodass der Gehweg und die Fahrbahn nicht voneinander abgegrenzt sind. Lediglich an der Bushaltestelle Beethovenstraße gibt es einen Bordstein, um besser in den Bus einsteigen zu können. „Wir haben hier einen Begegnungsbereich geschaffen“, sagt Anette Mecke, Leiterin der städtischen Verkehrs- und Straßenabteilung. „Die Bürger finden es gut, so einen Bereich zu haben“ – denn der Sanierungsbeirat hatte sich klar für diese Variante ausgesprochen.

Haben den Sonnenweg wieder freigegeben: Anette Mecke (von links), Carsten Hettwer, Maik Demlang und Carolin Ottensmeyer. Quelle: Lisa Höfel

Der sogenannte Shared-Space-Bereich soll dabei verdeutlichen, dass dieser Straßenabschnitt allen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen gehört. Ausgeschildert ist er daher auch als verkehrsberuhigter Bereich, es gilt Schrittgeschwindigkeit. „Die Schilder fehlen im Moment aber noch“, sagt Mecke – sie werden demnächst aufgestellt. Für Langenhagens Ersten Stadtrat Carsten Hettwer steht aber schon jetzt fest: „Hier befindet sich das Herzstück des Sonnenwegs.“ Und auch Carolin Ottensmeyer, Leiterin der Abteilung Stadtplanung und Geoinformation, ist sich sicher: „Straßen mit einer solchen Aufenthaltsqualität gibt es nicht viele.“

Sitzbänke sollen noch folgen

Um die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern, sind noch weitere Maßnahmen geplant. Unter anderem will die Stadt noch Bänke aufstellen und die Straßenränder bepflanzen. Und auch das wird dann nicht die letzte Baumaßnahme in Wiesenau gewesen sein. Unter anderem steht die Sanierung des Schulhofes der Adolf-Reichwein-Schule an. „Ich finde es toll, dass es hier Schritt für Schritt weitergeht“, sagt Hettwer. Auf dem Sonnenweg wird es jetzt hingegen wieder ruhiger. „Es haben alle gut ausgehalten, und es gab nur wenig Probleme“, sagt Hettwer und dankt den Anwohnern.

Im rot gepflasterten Bereich zwischen Bachs- und Beethovenstraße gibt es einzig an der Bushaltestelle einen Bordstein. Er hilft Menschen mit Einschränkungen, besser einsteigen zu können. Quelle: Lisa Höfel

Eigentlich sollte die Eröffnung der umgestalteten Straße mit einem großen Fest gefeiert werden. Durch Corona ist dies aber nun nicht möglich. „Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr die Einweihung bei schönem Wetter nachholen können“, sagt Ottensmeyer.

