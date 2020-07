Langenhagen

Auch wenn die Corona-Pandemie viele Pläne für diesen Sommer durcheinander gewirbelt hat, hält die Emmausgemeinde in Wiesenau an einer Tradition fest: Pünktlich zum Ferienbeginn startet am Mittwoch, 15. Juli, die Saison des Sommerkinos in der Kirche. Es steht nicht ohne Hintersinn und Stolz unter dem Motto „Mit Abstand das Beste am Sommer“.

Das Sommerkino führt in diesem Jahr nach Frankreich, Amerika, in die Schweiz, nach England und Deutschland. Ein bunter Reigen an spannenden, lustigen, ernsten und sozialen Filmen erwartet die Gäste der Kirchengemeinde. Um dem kommerziellen Kino keine Konkurrenz zu machen, darf die Gemeinde die Filmtitel nicht veröffentlichen.

Auftaktfilm am Mittwoch spielt in Südfrankreich

Die Premiere an diesem ersten Mittwoch führt nach Südfrankreich: Die Teenies Léa und Adrien und ihr taubstummer kleiner Bruder Théo sollen die Ferien zum ersten Mal bei ihrem Großvater Paul in der Provence verbringen. Dabei kennen sie ihn aufgrund eines Familienzwists bisher noch gar nicht. Bald nach der Ankunft kommt es zum Streit zwischen dem alten Farmer und den „Kids“ aus der Stadt. Dabei spielt auch Pauls turbulente Vergangenheit immer wieder eine Rolle. Im Laufe eines chaotischen Sommers versuchen beide Generationen, das Miteinander zu meistern.

Das Sommerkino beginnt mittwochs jeweils um 20 Uhr. Doch bereits ab 19 Uhr lädt die Gemeinde zum „ Weingarten unter den Linden“ ein – bei Sonnenschein auf dem Kirchenvorplatz, bei Regen im Gemeindesaal. Der Eintritt zu Weingarten und Sommerkino ist frei, allerdings bittet die Gemeinde um Spenden für die Ausstattung.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen sind dieses Jahr allerdings folgende Regeln zu beachten: Der entsprechende Abstand ist einzuhalten, in der Kirche ist nur jede zweite Bankreihe mit der zulässigen Personenzahl zu besetzen und auf dem Weg zum Sitzplatz in der Kirche ist einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Von Rebekka Neander