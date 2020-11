Langenhagen

Die derzeit geltenden Corona-Regeln treffen auch die Mimuse hart. Für den November mussten die Verantwortlichen des Kleinkunstfestes alle geplanten Veranstaltungen absagen. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Fast alle Shows der Mimuse konnten verschoben werden. Und auch das Dezember-Programm steht.

Den Auftakt im November hätte eigentlich der Autor Horst Evers markiert. Auf ihn müssen sich die Besucher lange gedulden. Denn Evers tritt mit seinem Programm „Früher war ich älter“ erst am 25. März 2022 in Langenhagen auf. Auf nächstes Jahr ist hingegen die Bluesnight verlegt. Am 9. Mai 2021 treten Bonita & The Blues Shacks auf. Ebenfalls verlegt ist die A-cappella-Nacht. Statt wie geplant im November 2020 tritt die österreichische Band „Das wird super“ mit ihrem Programm „Ich will noch ein bisschen tanzen“ erst am 31. Oktober 2021 bei der Mimuse auf. Die Karten für die drei Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit. Komplett abgesagt sind hingegen die Auftritte von Lothar Krist B3 & Dirk van der Linden sowie von Alix Dudel und Sebastian Albert. Die Karten für beide Shows können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Im Dezember können Besucher unter fünf Shows wählen

Für den Dezember 2021 planen die Mimuse-Verantwortlichen bislang mit fünf Veranstaltungen. Gleich zu Beginn können sich die Besucher am Donnerstag, 3. Dezember, auf den Stand-Up-Comedian Roberto Capitoni freuen. Statt wie zuvor geplant im daunstärs tritt der Comedian mit seinem Programm „Spätzle, Sex und Dolce Vita – Mein Leben zwischen Amore und Kehrwoch“ ab 20 Uhr im größeren Theatersaal auf. Ebenfalls im Theatersaal ist auch Werner Momsen zu Gast. Mit seinem Programm „Die Werner Momsen ihm seine Weihnachtsshow“ möchte er am Sonnabend, 5. Dezember, sein Publikum begeistern. Bereits einen Tag später folgt an gleicher Stelle die Show „Oh, du Fröhliche“. Bei der Nikolaus-Veranstaltung am Sonntag, 6. Dezember, treten unter anderem Matthias Brodowy und Hans-Hermann Thielke auf. Dafür sind allerdings schon viele Tickets verkauft.

Die bislang letzte Mimuse-Veranstaltung im Theatersaal in diesem Jahr ist für Sonnabend, 12. Dezember, geplant. Ab 20 Uhr tritt dort Hans Gerzlich auf. Der Comedian gastiert mit seinem Programm „Das bisschen Haushalt“ bei der Mimuse. Schluss für 2020 ist dann aber noch nicht. Denn am Donnerstag, 17. Dezember, treten Bastian Korff und Florian Ludewig als Pop-Kabarett auf. Mit dem Programm „ Weihnachten hat doch mal Spaß gemacht“ gastieren sie statt wie geplant in daunstärs in der Elisabethkirche.

Tickets im Vorverkauf gibt es unter anderem in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle (Laporte-Kartenshop) im CCL, Marktplatz 4 in Langenhagen. Weitere Informationen zu den Shows der Mimuse und den Vorverkaufsstellen gibt es auf www.mimuse.de im Internet.

Von Lisa Höfel