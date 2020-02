So möchte die Post ihr Geschäft im Stadtgebiet entzerren

Langenhagen

In Langenhagens Zentrum gibt es seit Kurzem zwei Post-Niederlassungen – und sie liegen nur eine gute Gehminute auseinander. Neben der bisherigen Filiale der Postbank auf dem Marktplatz gibt es nun auch eine Dependance in der Ostpassage 11. Diese sei zusätzlich, sagt Postsprecher Jens-Uwe Hogardt auf Anfrage. Damit wolle sein Unternehmen das Geschäft „ein bisschen entzerren“. Denn immer wieder hatten kurzfristige Schließungen der angestammten Filiale in der jüngsten Vergangenheit für Ärger und Verdruss bei den Kunden gesorgt.

Dabei handelt es sich nach Angaben des Postsprechers um eine Filiale im Einzelhandel – eine personal- und kostensparende Variante. Dort können Kunden den Service rund um Brief und Paket in Anspruch nehmen. Auch die Öffnungszeiten sind kundenfreundlich von 9 bis 18 Uhr wochentags sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr, berichtet Hogardt.

Stellt zweite Filiale Postversorgung sicher?

„Mit dieser Neueinrichtung unterstreicht die Deutsche Post ihr kundenorientiertes Bekenntnis zur Sicherstellung einer flächendeckenden und angemessenen Postversorgung“, sagt Hogardt. Sein Unternehmen sei zuversichtlich, dass „diese Verbesserung des postalischen Angebots in Langenhagen“ begrüßt werden würde. Eröffnet wurde diese Filiale bereits Ende des vergangenen Jahres. In diversen Langenhagener Facebook-Gruppen stieß dieser zusätzliche Service bereits auf breite Zustimmung.

Kunden standen oft vor verschlossenen Türen

Aus Sicht der Kunden war dieser Schritt dringend notwendig. Denn in den vergangenen Monaten und Jahren standen sie immer wieder vor verschlossenen Türen der Langenhagener Filiale auf dem Marktplatz. Aus Sicherheitsgründen musste die Filiale immer wieder schließen. Zur Begründung hieß es von dem Unternehmen, dass diese Maßnahme wegen der dort neben dem Brief- und Paketdienst ebenfalls möglichen Geldgeschäfte notwendig sei.

In Postbank gilt Vier-Augen-Prinzip

Es gilt bei der Postbank, wie auch in anderen Geldinstituten das obligatorische Vier-Augen-Prinzip. Soll heißen: Es müssen immer mindestens zwei Mitarbeiter im Schalterraum anwesend sein. Kurzfristige Krankmeldungen, die nicht durch Springer oder Mitarbeiter aus anderen Filialen aufgefangen werden konnten, führten unweigerlich zur Schließung – und eben zum Verdruss der Kunden.

