Langenhagen

Die Sanierung eines Teils der Adolf-Reichwein-Schule soll bis zur Einschulung fertig sein. Derzeit verkleiden Arbeiter in den Ferien noch die Decken im Erdgeschoss, dort sollen die Schülerinnen und Schüler künftig wieder in ihrer Aula und beim Essen sitzen können. Im Seitentrakt der Schule werden die Bauarbeiten jedoch weitergehen – noch mindestens bis zum Beginn des darauffolgenden Schuljahres 2022/23. In diesem Teil des Gebäudes musste die Stadt eine Kernsanierung vornehmen. Während des Umbaus war aufgefallen, dass der Beton erneuert werden muss. Zudem haben sich die Raumbedürfnisse der 1959 erbauten Schule geändert.

Derzeit verkleiden Arbeiter die Decken im Eingangsbereich der Adolf-Reichwein-Schule. Quelle: Sebastian Stein

Schüler mussten zeitweise Ohrschützer tragen

Die Schülerinnen und Schüler werden derzeit in einem großen Container auf dem Schulhof unterrichtet. Hier ist Platz für vier Klassen – insgesamt gehen derzeit etwa 230 Kinder dort zur Schule. Der mobile Bau grenzt allerdings direkt an den Gebäudeteil, der kernsaniert wird. Die starke Lärm- und Staubbelastung am und im Schulgebäude hatte deshalb immer wieder für Diskussionen und Beschwerden der Eltern gesorgt. Schülerinnen und Schüler trugen zeitweise Ohrschützer während des Unterrichts. Tatsächlich ist es auch an diesem Tag vor Ort so laut, dass man sich kaum unterhalten kann.

Der Seitentrakt der Schule ähnelt wegen der Kernsanierung derzeit einem Lost Place. Quelle: Sebastian Stein

Die Wände der Container halten den Lärm zwar recht gut ab. Wenn wegen der Corona-Lage allerdings ständig gelüftet werden muss, ist der Unterricht nur schwierig ohne größere Störung möglich. Die Kernsanierung sei nicht geplant gewesen, deswegen sei es teilweise so laut, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. Mit der Schulleitung sei der Containerstandort auf dem Schulhof jedoch abgestimmt gewesen. Jüngst hatte die Stadt nach eigenen Angaben darauf hingewirkt, dass die lauten Arbeiten nachmittags durchgeführt werden. Spätere Arbeitszeiten würden aber zugleich bei den Anwohnern für Ärger sorgen, so Heuer.

„Werden bei allen Schulen die gleichen Probleme bekommen“

In diesem modernen Container werden derzeit vier Klassen unterrichtet. Quelle: Sebastian Stein

Für die Containeranlage auf dem Schulhof zahlt die Stadt monatlich 6500 Euro. Eine komplette Ausquartierung zur Vermeidung der Lärmprobleme sei nicht nur sehr teuer, sondern hätte auch andere Probleme verursacht, erklärt Stadtbaurat Carsten Hettwer. Zum einen habe der Platz für eine komplette Anlage für alle Schülerinnen und Schüler in der Nähe gefehlt und zum anderen sei der Weg an einen weiter entfernten Ort keine gute Lösung. „Wir werden bei allen Schulen, die wir im Bestand sanieren, die gleichen Probleme bekommen“, sagt Hettwer. Man könne einfach nicht jede Schule aussiedeln.

Sanierung kostet insgesamt 9,3 Millionen Euro

Die 9,3 Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten an der Adolf-Reichwein-Schule ziehen sich nun schon eine gute Zeit hin. Ursprünglich war für den ersten Bauabschnitt – mit der Sanierung der Aula – die Fertigstellung für November 2020 geplant. Damit hat sich das Projekt nun um ein knappes Jahr verzögert. Sollte der weitere Zeitplan eingehalten werden, hätte die Schule nach den Sommerferien 2023 – inklusive Sanierung des Turms und der Verwaltung – drei Jahre Bauarbeiten hinter sich.

Lüftungssituation hat sich leicht verbessert

Derweil hat sich die Lüftungssituation im nicht sanierten Teil des Hauptgebäude etwas verbessert. In den Klassenräumen im ersten Stock ließen sich die alten Fenster nur einen kleinen Spalt öffnen. Zeitweise mussten die Räume deshalb wegen der Corona-Pandemie gesperrt werden. Nun hat die Stadt nachgebessert. Komplett öffnen lassen sich die Fenster weiterhin nicht, allerdings ist der Winkel zum Durchlüften deutlich größer. Zur Sicherheit mussten zusätzlich Gitter davor angebracht werden.

Ein Spalt mehr Platz: Nach den Problemen durch die Corona-Pandemie lassen sich die Fenster jetzt etwas weiter öffnen. Quelle: Sebastian Stein

Das Fensterproblem wird sich nach Angaben der Stadt aber ohnehin bald erledigt haben. Nach dem fertigen Umbau des Seitenflügels sollen die Fenster im Hauptgebäude komplett ausgetauscht werden. Dann aber steht den Schülerinnen und Schüler aus diesem Gebäudeteil noch einmal ein Umzug in die Container bevor.

Von Sebastian Stein