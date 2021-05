Kaltenweide

Mitten im beschaulichen Langenhagener Ortsteil Kaltenweide lebt „El Hahni“. In Begleitung von vier zufriedenen Hennen stolziert der indonesische Kampfhahn Tag für Tag zufrieden über den Hof Rotermund, seit vier Jahren sein Zuhause. Zuvor lebte er eine Weile in einem der Hühnermobile auf dem Feld, erzählt Christine Wegener. Er verstehe sich aber nicht mit anderen Hähnen. „Das gab immer richtig Tabularasa“, sagt Wegener, die gemeinsam mit ihrem Partner Henning Rotermund für insgesamt 600 Hühner verantwortlich ist. Nun möchte sie aufklären – denn die Menschen sollen wissen, wo ihre Eier herkommen. Einige wenige findet sie über den Hof verteilt, die haben El Hahnis Begleiterinnen gelegt.

Gerade in Zeiten der Corona sei nicht nur der Hof, sondern speziell auch die Wiesen mit den freilaufenden Hühnern ein von Menschen gern angesteuertes Ziel, berichtet Wegener. Doch auf das romantische Bild musste dann plötzlich ab dem 26. März verzichtet werden. Zum Schutz vor der grassierenden Vogelgrippe hatte die Region Hannover eine sogenannte Aufstallungspflicht für sämtliches Geflügel verhängt. Die Hühner mussten also in ihren Unterkünften bleiben.

Sie habe dann aber die Möglichkeit genutzt, einen übernetzten Auslauf an die Ställe zu bauen. „So sollte das Eindringen von Wildvögeln und deren Kot verhindert werden“, erklärt Wegener. „Das haben wir bei allen Ställen gemacht.“ Trotzdem sei die Situation für die Hühner stressig gewesen. Seit dem 1. Mai hat die Region die Entscheidung zurückgenommen – die Tiere sind nun wieder wie gewohnt draußen und genießen die Sonne und das frische Gras.

Zurück zu „El Hahni“ und seinen Begleiterinnen. Diese haben genau wie der schwarze Hahn in ihrer Mitte etwas Besonderes erlebt, weshalb sie auf dem Hof leben und dort frei umher laufen. „Wer es als krankes Huhn vom Mobil hierher schafft, umgeht den Schlachter“, erklärt Wegener lächelnd. So etwa die Henne „Humpel-Ella“, die sich mal das Bein gebrochen hatte, oder „Mobbi. „Die wurde von den anderen Tieren immer geärgert.“ Diese spezielle Gruppe sei Wegener sehr ans Herz gewachsen. Manche würden die sofort zu Suppenhühnern verarbeiten, vermutet sie. Das komme aber nicht infrage. Trotzdem räumt sie ein, dass sie bei den anderen Hühnern ein wenig konventioneller vorgeht.

Christine Wegener hat viel zu tun mit ihren Tieren und dem Verkauf. Sie empfindet das aber nicht als Arbeit. Quelle: Janna Silinger

„Hühner sind Hochleistungsmaschinen“

Auf dem Hof leben direkt in großen Außengehegen und einem geräumigen Stall 70 weitere Tiere. Wegener betritt vorsichtig den Stall, geht langsam, schaut genau, wo sie hintritt, streut ein wenig Futter auf den Boden. „Das sind Hochleistungsmaschinen“, sagt sie, während sie die Eier sucht. Dann hält sie einen Moment inne, schaut den beiden Hähnen beim Krähen zu. Nach einem Jahr werden die Tiere geschlachtet. Die Hühner legten dann weniger Eier. Außerdem werden sie häufiger krank und stecken die anderen an. Das sei nun einmal der Lauf der Dinge. Aber bis dahin – und das ist ihr wichtig – sollen sie ein maximal schönes Leben führen.

Auf dem geräumigen Außengelände mitten in Kaltenweide krähen die Hähne um die Wette. Quelle: Janna Silinger

Das gilt auch für die Hühner auf den Wiesen. „Wir haben jetzt vier Hühnermobile“, erzählt sie. Die Tiere haben dort den gesamten Tag über Auslauf, können sich frei bewegen. Auf einem Feld an der Kananoher Straße in der Nähe der A352 leben zum Beispiel 140 Hennen. Und das sei laut Wegener eine knallharte Truppe. „Die haben sogar mal den Habicht verjagt“, erzählt sie. Dieser sei trotzdem für die Tiere eine Gefahr, weshalb auf den anderen Feldern zum Beispiel Mais angepflanzt wurde, in dem die Hühner sich verstecken können.

Alpakas dürfen nicht gefüttert werden

Auf diesem Feld jedoch gibt es gleich zwei ganz besondere Aufpasser: Die Alpakas Jonathan und Martin. „Seit dem die da sind, ist nichts mehr passiert“, sagt Wegener überzeugt. Bald kommt noch Jonathans jüngere Bruder Julius dazu. Zu dritt wachen die flauschigen Vicugnas dann über die Hühner. Damit auch die Spaziergänger Bescheid wissen, hat Wegener jetzt ein Schild am Zaun befestigt, auf dem einige Infos zu den Tieren stehen. Unter anderem, dass es sehr wichtig ist, sie nicht zu füttern. „Das kann tödlich für die sein. Die haben einen empfindlichen Magen.“

Jonathan und Martin passen auf die 140 Hühner auf einer der Wiesen auf. Sie beschützen sie vor dem Habicht. Quelle: Janna Silinger

Jeden Tag muss Wegener in allen Mobilen und im Stall auf dem Hof auf Eiersuche gehen, alles per Hand. „Bei uns ist immer Ostern“, scherzt sie. Und es gibt viel zu tun, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie vormittags in einer Bank tätig ist. „Das ist ein schöner Ausgleich, ich sehe das hier eigentlich nicht als Arbeit an. Ich glaube, dann würde das nicht funktionieren“, erzählt sie. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat sie im Dezember auf dem Hof Baumgarte einen kleinen Laden eröffnet, direkt neben dem „Zwergenschuh“. Dort werden neben den landwirtschaftlichen Erzeugnissen des Hof Rotermund noch einige feine Produkte aus der Region verkauft – und natürlich jede Menge Eier.

Verkauf im Laden und am SB-Stand auf dem Hof

Diese, so wie Kartoffeln, Nudeln, Hühnersuppe oder Honig gibt es auch am SB-Stand auf dem Hof Rotermund. „Früher hatten wir da einen auf Vertrauensbasis“, erzählt Wegener.“ Leider wurde das immer wieder missbraucht.“ Deshalb gibt es seit zwei Jahren einen Automaten. Und den muss sie mehrmals am Tag auffüllen, so gut werde dieser angenommen.

Rund um das Hühnermobil, in dem die Tiere sich nachts aufhalten, haben sie jede Menge Platz. Quelle: Janna Silinger

An anderen Stellen verkaufe Wegener nichts. Das sei mit viel zu vielen Auflagen verbunden, erzählt sie. Das sei auch ein Grund, weshalb sie bewusst auf das Bio-Siegel verzichtet. Jenes sei sehr kostspielig und ihren Angaben zufolge in vielen Fällen Augenwischerei. „Oft geht es den Tieren gar nicht gut, nur weil Bio draufsteht“, erzählt sie. Dann lieber so, transparent, einfach und zugänglich. Wie es ihren Hühnern geht, könne jeder nun auch wieder mit eigenen Augen beurteilen.

Auch wenn „El Hahni & Co.“ definitiv eine Sonderstellung haben. Die Truppe frisst ihr quasi aus der Hand. Wenn Christine Wegener die Tiere ruft, kommen sie angelaufen, denn sie wissen, dass es jetzt was Leckeres zu essen gibt. „Na Schnulli? Was ist los?“, fragt sie „Humpel-Ella“ geduldig, während „El Hahni“ ihr ein Stück Brot aus der Hand stibitzt.

