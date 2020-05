Sie hat viele Bürgermeister gemanagt: So hat der Rat Monika Gotzes-Karrasch verabschiedet

Langenhagen

„Corona hat einer tollen Feier einen Strich durch die Rechnung gemacht“, gestand Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer zum Auftakt der Ratssitzung am Montagabend. Doch so ganz ohne alles sollte seine Stellvertreterin und Erste Stadträtin, Monika Gotzes-Karrasch, nach immerhin 31 Jahren Dienst für die Stadt nicht in den Ruhestand verabschiedet werden.

Aus diesem Grund habe die Verwaltung in die Tagesordnung den Punkt „Wechsel im Verwaltungsvorstand“ heimlich eingebaut, „der den einen oder anderen schon wieder veranlasst hat, ,einen Indianer hinter dem Busch’ zu vermuten“, gestand Heuer in seiner Rede. Seine nur leicht versteckte Kritik richtete er an die Adresse einiger Kommunalpolitiker, die bereits geargwöhnt hatten, was es denn damit wohl auf sich haben könnte.

Bürgermeister wird von Gefühlen überwältigt

Doch das war es dann auch schon mit kritischen Zwischentönen. Fortan lobte er Monika Gotzes-Karrasch in seiner launigen wie emotionalen Rede. Und ja, der Bürgermeister musste einige Male heftig Schlucken, seine Laudatio, von eigenen Gefühlen überwältigt, unterbrechen. „Das war nicht geplant“, sagte Heuer einen Tag darauf. Doch wenn einem irgendwann bewusst wird, wie lange man vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, könne das schon geschehen.

Gotzes-Karrasch begann als Sozialwissenschaftlerin 1989 in der Langenhagener Verwaltung – als Stadträtin für Jugend, Sport und Soziales. In seiner Zeitreise, unterstützt von an die Wand projizierten alten Zeitungsberichten, führte Heuer der heute 64-Jährigen wie auch den Ratsmitgliedern und Besuchern vor Augen, wie sich die Themen von damals – Steuereinbruch, Flüchtlingskrise, Schulfragen und sozialer Wohnungsbau – heute wiederholten.

Stadträtin hat drei Verwaltungschefs „erfolgreich gemanagt“

Doch damals wie heute habe sie zur Lösung der Probleme ihre fachliche wie soziale Kompetenz genutzt, lobte der Verwaltungschef seine Noch-Stellvertreterin. Als diese hatte sie bereits unter den beiden Vorgängern von Heuer – Susanne Schott-Lemmer und Friedhelm Fischer –gedient, erinnerte Heuer. Und all das habe trotz unterschiedlicher Parteibücher immer geklappt. „Seit 2001 hast Du erfolgreich eine Bürgermeisterin und zwei Bürgermeister gemanagt.“

Wie hoch auch die Wertschätzung für Gotzes-Karrasch in der Riege der Kommunalpolitiker ist, lässt sich Heuers Angaben zufolge auch an der Tatsache festmachen, dass es bei der Wiederwahl als Stadträtin für sie im Jahr 2000 satte 39 von 39 möglichen Stimmen gab. Das sei nicht selbstverständlich in Langenhagen.

Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn ist kennzeichnend

„Dein intensiver Gerechtigkeitssinn – den Du selbst als Spleen bezeichnet hast – hat Dich nach eigenen Worten immer angetrieben, gegen Ungerechtigkeit jeglicher Art anzugehen“, sagte Heuer in seiner Laudatio zur scheidenden Stadträtin. Für diese Haltung sei er dankbar. „Denn solche Menschen braucht es als Korrektiv in einer schnelllebigen Welt, in der es immer schwerer wird, alle Seiten anzuhören.“

Nach seiner anfänglichen Spitze gegen einige Mitglieder des Langenhagener Rates zollte Heuer den Vertretern dann aber doch noch Respekt und Dankbarkeit. „Dank eines weisen politischen Beschlusses haben wir die komfortable Situation, dass wir bereits eine Nachfolgerin einstellen konnten, die seit dem 1. Mai offiziell in Verantwortung steht.“ Gemeint ist die neue Stadträtin Eva Bender, die als Wahlbeamtin auf den Posten der Sozialdezernentin folgt. „ Langenhagen ist eine tolle Stadt mit unglaublich viel Potenzial“, unterstrich der Bürgermeister.

Das bestätigte Gotzes-Karrasch auch in ihrer kurzen Dankesrede. Sie habe an der Gestaltung der Stadt mitwirken dürfen. Denn diese Kommune ließe das angesichts der normalerweise fließenden Steuerströme zu. Deshalb spüre sie nicht zuletzt dank der guten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten „tiefe Dankbarkeit“.

Ihre Wertschätzung bringen die Ratsmitglieder der scheidenden Ersten Stadträtin Monika Gotzes-Karrasch zum Abschied entgegen, indem sie stehend für sie applaudieren. Quelle: Sven Warnecke

Blumen und viel Applaus zum Abschluss

Wie anerkannt Gotzes-Karrasch, die zum 31. Mai in den Ruhestand wechselt, bei den Politikern ist, zeigten nicht nur die Blumengeschenke einiger Fraktionschefs, sondern auch der Applaus zum Abschied, für den sich alle von ihren Plätzen erhoben. Und Mirko Heuer hätte nach eigenen Angaben seine Stellvertreterin zum Abschied gerne gedrückt. Doch angesichts der Corona-Krise ließ er das lieber sein. „Kontaktbeschränkung ist sicherlich ein heißer Kandidat auf das Unwort des Jahres“, prophezeite der Bürgermeister.

Von Sven Warnecke