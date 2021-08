Langenhagen

Über das Sanierungsgebiet im Langenhagener Stadtteil Wiesenau und das dortige Programm „Sozialer Zusammenhalt“ ist schon viel gesprochen worden. Aber als Heike Wohltmann eine Karte in der Hand hält und die Abgrenzung zeigt, wird erstmal die Größe so richtig deutlich. „Das sind 36,3 Hektar. In diesem Bereich leben 3000 Menschen“, sagt die Stadtteilmanagerin, die in einem Planungsbüro in Bremen tätig ist und von der Stadt Langenhagen für das Projekt als externe Dienstleisterin eingekauft wurde.

Das ist das Sanierungsgebiet. Die roten Linien markieren die Abgrenzungen. Quelle: Stadt Langenhagen

Wohltmann ist aus der Hansestadt angereist, um mit der Redaktion einen kleinen Spaziergang durch das Sanierungsgebiet zu unternehmen. Welche Pläne wurden umgesetzt und haben sich bewährt? Womit geht es weiter? Zunächst aber zurück zum Plan. Deutlich zu erkennen ist, dass das Sanierungsgebiet drei markante Pfeiler hat als Abgrenzung im Süden (Heinrich-Heine-Straße), Norden (Autobahnbrücke) und Osten (Vahrenwalder Straße). Im Westen ist hinter der Adolf-Reichwein-Schule und dem Rückhaltebecken Schluss.

Sanierung der Hackethalstraße verschiebt sich

Auf dem Vorplatz der Adolf-Reichwein-Schule, die sich an der Hackethalstraße befindet, gab es bereits eine Sanierung. Die Straße selbst ist erst im nächsten Jahr an der Reihe. „Eigentlich wollten wir in diesem Jahr schon beginnen. Aus mehreren Gründen hat es aber nicht geklappt“, sagt Heike Wohltmann und nennt Lieferengpässe bei den Materiallieferungen, allgemeine steigende Kosten und die Schwierigkeit bei der Suche nach Landschaftsbaufirmen.

Der Vorplatz der Adolf-Reichwein-Schule ist bereits fertig, die Schule selbst wird noch saniert. Quelle: Stephan Hartung

„Das ist mein Lieblingsprojekt“

Hinter dem Schulgelände befindet sich der Jugendplatz. „Das ist mein Lieblingsprojekt“, sagt Wohltmann und zeigt auf das im Vorjahr fertiggestellte Gelände. Es bietet eine Skateranlage, einen Spielplatz, einen kleinen Fußballplatz, eine kurvenreiche und hügelige Laufanlage für BMX- und Inlinefahrer sowie viele Sitzgelegenheiten zum Verweilen. „Vorher sah das hier ziemlich öde aus. Mittlerweile wird der Platz von vielen Menschen angenommen – nicht nur von Wiesenauern und nicht nur von Kindern und Jugendlichen.“

Die Friedrich-Ebert-Straße als Beispiel: Der Straßenraum wirkt freundlich und gehört allen Verkehrsteilnehmern. Quelle: Stephan Hartung

Viel Platz für alle Verkehrsteilnehmer

Weiter geht es zur Friedrich-Ebert-Straße. Diese hat die Stadt 2019 fertiggestellt, den Sonnenweg im Vorjahr. Hin und wieder Aufenthaltsbereiche mit Sitzbänken, kleine Inseln mit Pflanzen und eine helle Pflasterung im verkehrsberuhigten Bereich – „hier sieht das sehr gut aus, auch die neuen Parkbuchten wurden nach kurzer Eingewöhnung schnell angenommen“, sagt die Stadtplanerin und wirkt mit der Friedrich-Ebert-Straße sehr zufrieden.

Ein Blick auf den Quartiersplatz. Dahinter befindet sich auf der linken Seiten der KSG-Quartierstreff. Quelle: Stephan Hartung

Denn immer gilt das Prinzip, dass der Straßenabschnitt allen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen gehört. Ähnliche Elemente sind auch für die Hackethalstraße gedacht, aber nur an wenig Standorten, weil die Straße eher eine Durchfahrtsstraße im westlichen Teil von Wiesenau ist und am Wohngebiet vorbeiführt.

Das ist das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ Seit 2015 befindet sich Wiesenau in einem Städtebauförderungsprogramm, 2017 gab es die ersten sichtbaren Ergebnisse. Bund, Land und Stadt unterstützen das Projekt jeweils mit einem Drittel der anfallenden Kosten. Durch diverse Ideen, Aktivitäten und Maßnahmen soll Wiesenau ein soziales und integratives Miteinander dank eines modernen Wohnumfelds erhalten. Neue Angebote für Kultur, Bildung und Freizeit sollen das Image stärken. Auch der Straßenraum, teilweise zu verkehrsberuhigten Zonen und damit zu Aufenthaltsorten umgebaut, erfährt eine Umwandlung. Das Programm ist bis 2025 befristet. Sollten die Erfahrungen aus zehn Jahren aber so gut sein, dass es einen politischen Beschluss für eine Fortsetzung gibt, dann geht das Programm auch nach 2025 weiter. Von dem Förderprogramm können auch Privatleute für die Sanierung ihres Wohnraums (Fenster, Dach, Türen) oder für die Umgestaltung von Vorgärten profitieren.

„Gut, dass das kommunale Wohnungsbauunternehmen KSG in Wiesenau so viel macht. Das geht alles Hand in Hand und sorgt automatisch für ein schöneres Wiesenau“, betont Wohltmann. Als Musterbeispiel gilt das Viertel rund um Liebigstraße und Freiligrathstraße mit dem KSG-Quartierstreff als Mittelpunkt. Das Projekt Liebigstraße wird die Stadt als nächstes angehen, schon dieses Jahr soll es losgehen. Heike Wohltmann spricht von der „inklusiven Mitte“.

Hier ist die Kreuzung von Liebigstraße mit der Friedrich-Ebert-Straße zu sehen. Im weiteren Verlauf soll die Liebigstraße in Kürze den Umbau erhalten – und vor allem von der Pflasterung her angepasst werden. Quelle: Stephan Hartung

Ab der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße wird die Liebigstraße bis fast an die Kreuzung Wilhelm-Busch-Straße, die jedoch erst 2023 an der Reihe ist, umgestaltet. Dazu gehören neue Pflasterungen und die Herrichtung sogenannter Zonen – beispielsweise für Garten und Kommunikation. „Inklusive Mitte“ passt als Titel nicht nur wegen der zentralen Lage innerhalb des Sanierungsgebiets, sondern auch durch den Brückenschlag zu den zentralen Einrichtungen der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark.

