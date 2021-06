Langenhagen

„Es gibt keine dummen Fragen“, sagt Rosemarie Kahse. Zusammen mit anderen Ehrenamtlichen engagiert sie sich in der Arbeitsgruppe „Offline war gestern“ im Quartierstreff Wiesenau. Die Gruppe möchte älteren Menschen den Umgang mit digitalen Geräten und dem Internet zeigen.

Kurs für Senioren startet am 7. Juni online

Gemeinsam mit anderen Aktiven organisiert Kahse eine achtwöchige Veranstaltungsreihe für Wiesenauerinnen und Wiesenauer ab 65 Jahren. Bei den Veranstaltungen können die Teilnehmer Fragen stellen und bekommen die Grundlagen für die Nutzung digitaler Medien erläutert. Das Angebot startet am Montag, 7. Juni, um 10.30 Uhr online mit dem Thema „Mein PC/Handy/Tablet – das unbekannte Wesen“.

Treff verleiht Laptops

Interessierte können sich beim Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen anmelden und informieren – auch per Telefon (0511) 8604216 und per E-Mail an koerner@ksg-hannover.de. Wer keinen PC oder Laptop besitzt, kann sich ein Gerät beim Quartierstreff ausleihen und bekommt vor Ort eine Einführung in die Handhabung. Die zweite Veranstaltung startet am Mittwoch, 9. Juni, um 16 Uhr und trägt den Titel „Cookies sind nicht nur zum Essen da“.

Das Projekt „Offline war gestern“ wird über das Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt“ mit Zuschüssen des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Stadt Langenhagen gefördert.

Von Leona Passgang